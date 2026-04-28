Alarm iz UNICEF-a: 'Afganistan bi mogao izgubiti 25.000 učiteljica i medicinskih radnica'

Afganistan bi do 2030. mogao izgubiti više od 25.000 učiteljica i zdravstvenih djelatnica ako se ograničenja obrazovanja djevojčica i zapošljavanja žena u zemlji pod vodstvom talibana ne ukinu, navodi se u novom izvješću UNICEF-a objavljenom u ponedjeljak. Talibani su ženama zabranili većinu poslova u javnom sektoru i ograničili obrazovanje djevojčica samo do 12. godine.

Ta ograničenja, prema izvješću, već su utjecala na najmanje milijun djevojčica - što je broj koji će se, ako se ništa ne promijeni, udvostručiti do 2030. godine.

UNICEF je pozvao talibane da ukinu zabranu koju su nametnuli nakon povratka na vlast 2021.

UNICEF-ovo izvješće otkrilo je brzi pad broja kvalificiranih žena koje ulaze u sektor obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Izvješće navodi da bi do 2030. moglo biti izgubljeno do 20.000 učiteljica i 5400 zdravstvenih djelatnica, a procjenjuje se da je taj broj oko 25 posto afganistanske radne snage u 2021. godini.

Dodaje se da bi do 2035. moglo biti izgubljeno čak 9600 zdravstvenih radnica.

„Afganistan si ne može priuštiti gubitak budućih učiteljica, medicinskih sestara, liječnica, primalja i socijalnih radnica koji održavaju osnovne usluge“, rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell.

„To će biti stvarnost ako djevojčice i dalje budu isključene iz obrazovanja.“