Alarm iz UNICEF-a: 'Afganistan bi mogao izgubiti 25.000 učiteljica i medicinskih radnica'

Piše HINA,
Alarm iz UNICEF-a: 'Afganistan bi mogao izgubiti 25.000 učiteljica i medicinskih radnica'
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Talibani su ženama zabranili većinu poslova u javnom sektoru i ograničili obrazovanje djevojčica samo do 12. godine

Afganistan bi do 2030. mogao izgubiti više od 25.000 učiteljica i zdravstvenih djelatnica ako se ograničenja obrazovanja djevojčica i zapošljavanja žena u zemlji pod vodstvom talibana ne ukinu, navodi se u novom izvješću UNICEF-a objavljenom u ponedjeljak. Talibani su ženama zabranili većinu poslova u javnom sektoru i ograničili obrazovanje djevojčica samo do 12. godine.

Ta ograničenja, prema izvješću, već su utjecala na najmanje milijun djevojčica - što je broj koji će se, ako se ništa ne promijeni, udvostručiti do 2030. godine.

UNICEF je pozvao talibane da ukinu zabranu koju su nametnuli nakon povratka na vlast 2021.

POTENCIJALNI PREKID VATRE Pakistan: Uz Kinu pregovaramo s Afganistanom o kraju sukoba
Pakistan: Uz Kinu pregovaramo s Afganistanom o kraju sukoba

UNICEF-ovo izvješće otkrilo je brzi pad broja kvalificiranih žena koje ulaze u sektor obrazovanja i zdravstvene zaštite.

Izvješće navodi da bi do 2030. moglo biti izgubljeno do 20.000 učiteljica i 5400 zdravstvenih djelatnica, a procjenjuje se da je taj broj oko 25 posto afganistanske radne snage u 2021. godini.

Dodaje se da bi do 2035. moglo biti izgubljeno čak 9600 zdravstvenih radnica.

UŽAS! U poplavama u Afganistanu i Pakistanu poginulo 45 ljudi
U poplavama u Afganistanu i Pakistanu poginulo 45 ljudi

„Afganistan si ne može priuštiti gubitak budućih učiteljica, medicinskih sestara, liječnica, primalja i socijalnih radnica koji održavaju osnovne usluge“, rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell.

„To će biti stvarnost ako djevojčice i dalje budu isključene iz obrazovanja.“

Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...
NEVJEROJATNO

NEMA KRAJA LUDILU! Dojave o bombama u školama, redakciji 24sata, indexa, Poglavarstvu...

Nakon niza dojava prošli tjedan, i novi je započeo dojavama o bombama. Stigle su na adrese zagrebačkih gimnazija te nekih splitskih i riječkih škola
Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima
EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA

Planirate roštilj za Prvi maj? Ovo je prognoza po gradovima

Najtoplije će biti u na Jadranu, a najsvježije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj

