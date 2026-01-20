Alarm na istoku Hrvatske zbog hladnoće, temperature će pasti ispod -10°C. Na obali jaka bura

Sutra, u utorak 21. siječnja, prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći i ujutro u unutrašnjosti je mjestimice moguća magla. Od sredine dana kiša se očekuje uglavnom na krajnjem jugu, dok se krajem dana i tijekom noći na jugu Like može pojaviti slaba oborina na granici kiše i snijega. Zbog niskih temperatura postoji mogućnost smrzavanja oborine na hladnoj podlozi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren istočni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura. U prvom dijelu dana podno Velebita bura može biti mjestimice jaka. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između -8 i -3 stupnja, dok će se na Jadranu spuštati na 0 do 5 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će od -2 do 1 stupanj, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 11 stupnjeva.

Na snazi je meteoalarm za više regija. Žuta upozorenja vrijede za veći dio ostatka zemlje zagrebačku i riječku regiju zbog hladnoće, a zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju zbog pojačane bure.

Narančasto upozorenje izdano je za istočnu Hrvatsku, odnosno osječku regiju, zbog iznimno niske minimalne temperature zraka i hladnog vala. Prema DHMZ-u, očekuju se temperature ispod -10 °C.

- Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi - stoji u upozorenju meteorologa.

U razdoblju od četvrtka, 22. siječnja, do subote, 24. siječnja, zadržat će se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme. U četvrtak i petak kiša će češće padati na Jadranu i u predjelima uz Jadran, dok se u subotu oborina može proširiti i na ostatak zemlje. U Dalmaciji se u četvrtak, a osobito u subotu, lokalno očekuju pljuskovi, ponegdje i s grmljavinom.

U unutrašnjosti su u četvrtak i petak moguće slabe oborine na granici kiše i snijega, uz rizik od poledice. Magla će se i dalje javljati u noćnim i jutarnjim satima, osobito u petak. Vjetar će većinom biti slab do umjeren, u Gorskoj Hrvatskoj u subotu jugozapadni, a prema kraju dana okretat će na istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i istočni vjetar, uz buru na sjevernom dijelu u četvrtak te prolazni jugozapadnjak u subotu.

Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, osobito na kopnu, no jutra će i dalje ostati hladna.