Alarm na istoku Hrvatske zbog hladnoće, temperature će pasti ispod -10°C. Na obali jaka bura
Sutra, u utorak 21. siječnja, prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U noći i ujutro u unutrašnjosti je mjestimice moguća magla. Od sredine dana kiša se očekuje uglavnom na krajnjem jugu, dok se krajem dana i tijekom noći na jugu Like može pojaviti slaba oborina na granici kiše i snijega. Zbog niskih temperatura postoji mogućnost smrzavanja oborine na hladnoj podlozi.
Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren istočni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura. U prvom dijelu dana podno Velebita bura može biti mjestimice jaka. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između -8 i -3 stupnja, dok će se na Jadranu spuštati na 0 do 5 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će od -2 do 1 stupanj, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 6 do 11 stupnjeva.
Na snazi je meteoalarm za više regija. Žuta upozorenja vrijede za veći dio ostatka zemlje zagrebačku i riječku regiju zbog hladnoće, a zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal i sjevernu Dalmaciju zbog pojačane bure.
- Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi - stoji u upozorenju meteorologa.
U razdoblju od četvrtka, 22. siječnja, do subote, 24. siječnja, zadržat će se promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme. U četvrtak i petak kiša će češće padati na Jadranu i u predjelima uz Jadran, dok se u subotu oborina može proširiti i na ostatak zemlje. U Dalmaciji se u četvrtak, a osobito u subotu, lokalno očekuju pljuskovi, ponegdje i s grmljavinom.
Temperatura zraka bit će u postupnom porastu, osobito na kopnu, no jutra će i dalje ostati hladna.
