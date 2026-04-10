Alarm u Europi: Prijeti nestašica kerozina, sve ovisi o Hormuzu

Udruženje europskih zračnih luka upozorilo je na rizik od "sistemske nestašice" kerozina ako se pomorski promet u Hormuškom tjesnacu ne uspostavi u iduća tri tjedna, stoji u pismu u koje je AFP u petak imao uvid. U tom pismu upućenom Europskoj komisiji, a koje je objavio Financial Times, lobistička organizacija europskih zračnih luka ACI Europe tvrdi da će "sistemska nestašica kerozina postati stvarnost" u Europskoj uniji "ako se promet kroz Hormuški tjesnac ne nastavi na stabilan i značajan način u iduća tri tjedna". Udruženje, koje predstavlja oko 600 zračnih luka u 50-ak zemalja, traži od Bruxellesa "hitno praćenje dostupnosti i opskrbe" u idućih šest mjeseci, budući da je cijena kerozina naglo porasla zbog rata na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca.

Lobi također traži ublažavanje europskog zakonodavstva, posebice onog o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru.

Rat na Bliskom istoku počeo je 28. veljače izraelsko-američkim bombardiranjem Irana.

Teheran je uzvratio, između ostalog, blokiranjem pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi oko 20 posto nafte, kerozina i plina koji se koriste u svijetu.

Krhki prekid vatre na snazi je od utorka navečer.

Sukob je izazvao skok cijena kerozina, čak i veći od cijena sirove nafte.

Na svim kontinentima mnogobrojne su zrakoplovne tvrtke povećale svoje tarife te obustavile letove iz sigurnosnih razloga ili zbog neisplativosti.