Obavijesti

News

Komentari 3
POLICIJA UPOZORAVA

ALARMANTNI PODACI Prošle je godine 535 djece ozlijeđeno u nesrećama. Sedmero ih je umrlo

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Miroslav Santek/PIXSELL

Statistički pokazatelji pokazuju da pravilna uporaba dječjih sigurnosnih sjedalica i sigurnosnih pojaseva značajno smanjuje rizik od teških ozljeda i smrtnog stradavanja djece u prometnim nesrećama

Nažalost, gotovo svakodnevno imamo priliku čitati o prometnim nesrećama diljem Hrvatske. Većina njih prođe srećom s tek materijalnom štetom, ali ima i onih koje završe s ozljedama i smrću. Ne stradavaju u nesrećama samo stariji, već i djeca.

Policija je objavila podatke za prošlu godinu. Ukupno je stradalo 535 djece na području Hrvatske, a sedmero je preminulo. 35 ih je bilo teško ozlijeđeno.

- U prometnim nesrećama u kojima su sudjelovala djeca, ona su se nalazila u vozilima kojima su upravljali roditelji ili članovi obitelji. Najčešći uzroci takvih nesreća su neprilagođena brzina, nepoštivanje prometnih propisa, nepažnja vozača, kao i nekorištenje ili nepravilna uporaba sigurnosnog pojasa i sigurnosnih sjedalica. Posebno zabrinjava činjenica da se dio stradavanja događa na kraćim relacijama, u naseljima i svakodnevnim vožnjama, kada vozači često podcjenjuju rizik - navodi policija.

Statistički pokazatelji pokazuju da pravilna uporaba dječjih sigurnosnih sjedalica i sigurnosnih pojaseva značajno smanjuje rizik od teških ozljeda i smrtnog stradavanja djece u prometnim nesrećama. Unatoč tome, još uvijek se bilježe slučajevi u kojima djeca nisu bila propisno vezana ili su se nalazila na neprikladnim mjestima u vozilu.

- Roditelji djece koja nisu bila pravilno vezana ili sjedalica nije bila pravilno učvršćena, ili je dijete preraslo sjedalicu, dobili su savjete kako pravilno učvrstiti sjedalicu, pravilno vezati dijete i kakvu sljedeću sjedalicu djetetu kupiti te im je uručen preventivni materijal - istaknuli su iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026