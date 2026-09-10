ALARMANTNO Smrtnost od vrućina porasla u gotovo svim europskim gradovima!

Smrtnost povezana s visokim temperaturama porasla je u 98,7 posto europskih gradova u odnosu na kraj prošlog stoljeća, pri čemu su najteže pogođeni gradovi južne Europe, gdje je broj smrtnih slučajeva porastao za 161 posto, pokazuje novo istraživanje objavljeno u časopisu The Lancet.

Prema izvješću 2026 Europe Cities Report, u gradovima južne Europe između 2015. i 2024. zabilježena su prosječno 132 dodatna smrtna slučaja povezana s vrućinom na milijun stanovnika. To je povećanje od 161 posto u odnosu na razdoblje od 1991. do 2000. godine. U gradovima zapadne Europe broj dodatnih smrtnih slučajeva iznosio je prosječno 64 na milijun stanovnika, dok je europski prosjek bio 82.

"Gradovi imaju ključnu ulogu u suočavanju s klimatskim promjenama provedbom mjera prilagodbe i ublažavanja njihovih posljedica", navode znanstvenici.

Istodobno, europski gradovi sve snažnije osjećaju posljedice klimatskih promjena. Europa se zagrijava brže od drugih dijelova svijeta, a ljetne temperature sve češće dosežu rekordne vrijednosti, navodi se u izvješću.

Stanovnici europskih gradova također su sve više izloženi toksičnom dimu iz šumskih požara. Broj dana tijekom kojih su bili izloženi dimu porastao je za sedam posto između 2003. i 2023. godine, pri čemu su posebno pogođeni gradovi u južnoj i istočnoj Europi.

Globalno zagrijavanje istodobno pridonosi širenju zaraznih bolesti koje su se dosad uglavnom povezivale s tropskim područjima.

Prema istraživanju, bolesti poput denge, zike i chikungunye sve se češće pojavljuju u europskim gradovima jer se komarci koji prenose te viruse sve više udomaćuju u Europi.