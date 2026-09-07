Alarmantno stanje u Splitu: Kvaliteta zraka je u 'crvenom', ovako to izgleda na karti

Koncentracija dima ponovno u Splitu raste, a kako piše Dalmacija Danas, grad je na službenoj karti kvalitete zraka ponovno označen crvenom bojom. Probleme stvara veliki požar u BiH koji time utječe na Dalmaciju, a najbliže veliko požarište nalazi se na području između Tomislavgrada, Prozor-Rame i Kupresa.

Prema podacima portala Kvaliteta zraka u RH, crvena boja označava lošu kvalitetu zraka. Ta oznaka može ostati prisutna i nakon što se pojedinačna satna mjerenja poprave.

Koncentracija lebdećih čestica u Splitu je u nedjelju naglo porasla. Na mjernoj postaji Split-2 u 11 sati izmjereno je 144,30 mikrograma PM10 po kubnom metru zraka, dok je u podne vrijednost iznosila 119,07 mikrograma.

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Tijekom noći i ujutro, ta koncentracija se smanjila, no novo pogoršanje pokazuje koliko se stanje može brzo promijeniti ovisno o smjeru i jačini vjetra.

Za Split i veći dio srednje Dalmacije značajno je požarište koje je izbilo 4. rujna kod Zvirnjače na području Kupresa, a potom se proširilo prema Ljubuši, Tomislavgradu i Prozor-Rami, piše Dalmacija Danas.

Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane da zbog povećane koncentracije dima zatvore prozore i prate upute nadležnih službi.

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Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije jučer su upozorili da su vrijednosti lebdećih čestica višestruko prelazile uobičajene vrijednosti. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama, maloj djeci te osobama s bolestima dišnog sustava i alergijskim problemima.

Građanima se savjetuje da tijekom izraženog zadimljenja smanje boravak i intenzivnu tjelesnu aktivnost na otvorenom, osobito ako osjećaju nadraženost očiju, grla ili otežano disanje.