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ALARMANTNO 'Voda iz bunara u Gospiću nije niti za pranje veša. Pranje zubi? Niti slučajno!'

Piše HINA,
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ALARMANTNO 'Voda iz bunara u Gospiću nije niti za pranje veša. Pranje zubi? Niti slučajno!'
Gospić: Voda iz slavine | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Zavod za javno zdravstvo upozorio je građane Gospića i okolice na ozbiljno mikrobiološko onečišćenje vode iz bunara i cisterni, savjetujući im da je ne koriste za piće ili osobnu higijenu kako bi zaštitili svoje zdravlje.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (ZJZ LSŽ) upozorio je u utorak da je analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, zbog čega je objavio dodatne upute stanovništvu.

Zavod na internetskim stranicama navodi da je započeo akciju uzorkovanja i analize bunarske vode nakon javno upućenog poziva korisnicima individualnih vodoopskrbnih sustava sa područja gradova Gospić, Otočca i Senja, te općina Perušić i Karlobag od 12. kolovoza.

S obzirom na najnovije laboratorijske nalaze kojima je u svim do sada analiziranim uzorcima vode iz sustava individualne vodoopskrbe (bunara, zdenaca i cisterni) utvrđeno mikrobiološko onečišćenje, Zavod je uputio dodatne upute stanovništvu radi zaštite zdravlja ljudi od negativnih utjecaja bilo kakvog zagađenja te ih podsjeća na nužne mjere opreza.

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S obzirom na nepovoljne rezultate mikrobiološke analize bunarske vode na terenu, Zavod upozorava da, kada se utvrdi mikrobiološko onečišćenje vode bakterijama poput Escherichia coli, koliformnih bakterija ili crijevnih enterokoka, takva se voda ne smije koristiti u sirovom odnosno neprerađenom stanju. 

Stoga je strogo zabranjeno koristiti sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe u kućanstvu. Ne preporučuje se koristiti ju za održavanje osobne higijene (uključujući pranje ruku, tuširanje, kupanje i brijanje), a posebno je opasna za pranje zubi. Naime, patogeni mikroorganizmi mogu dospjeti u tijelo ne samo gutanjem, već i preko sluznica (oči, nos, usta), udisanjem aerosola (vodene maglice) tijekom tuširanja, te kroz mikroskopske rane ili oštećenja na koži.

Također, ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinjskog pribora, za pranje svježeg voća i povrća, a mikrobiološki onečišćena voda ne smije se koristiti ni za polijevanje povrtnica, lisnatog povrća i bobičastog voća koje se nakon branja konzumira sirovo (npr. zelena salata, mladi luk, krastavci, rotkvice, jagode). Patogeni mikroorganizmi se mogu zadržati na naborima listova i plodova te se ne mogu ukloniti običnim pranjem, poručuje Zavod.

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Komentari 39
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