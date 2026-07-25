ALARMI ZA CIJELU HRVATSKU Pljuskovi, grmljavina, tuča, a onda novi toplinski val

Prvi dio vikenda protekao je uz pretežno sunčano vrijeme, a najviše dnevne temperature kretale su se između 25 i 30 stupnjeva. U nedjelju nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme, uz temperature uglavnom slične današnjima, dok će na istoku zemlje biti toplije. Sredozemna ciklona preko Italije premjestit će se prema Jadranu, donoseći sa sobom vlažan i razmjerno topao zrak.

Na istoku Hrvatske bit će djelomice sunčano, uz povremeno povećanu naoblaku. Mjestimice su mogući prolazna kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura bit će između 11 i 15, a najviša dnevna od 30 do 33 stupnja. Puhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar. Slično vrijeme očekuje se i u središnjim krajevima. Bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poslijepodne i navečer mjestimice su mogući kiša i grmljavina. Jugozapadni vjetar ponegdje će imati i jake udare. Jutro će biti manje svježe nego danas, s temperaturama od 13 do 16 stupnjeva, dok će dnevne vrijednosti dosezati između 27 i 30 stupnjeva.

Foto: DHMZ

U Gorskoj Hrvatskoj temperatura će se kretati od 24 do 27 stupnjeva uz jugozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu očekuje se između 26 i 30 stupnjeva, uz umjereno do jako jugo, koje ponegdje može imati i olujne udare. Kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući su prijepodne i sredinom dana, osobito u Istri, gdje lokalno postoji mogućnost nevremena praćenog obilnom oborinom i olujnim vjetrom. Novi val pljuskova očekuje se prema večeri, piše HRT.

U Dalmaciji je u drugom dijelu dana velika vjerojatnost za lokalne neverine. Uz prolazno olujne udare vjetra i obilniju kišu, ponegdje je moguća i tuča. Puhat će umjereno do jako jugo, a najviša temperatura bit će oko 30 stupnjeva, koliko se očekuje i na krajnjem jugu Hrvatske. Na jugu će više sunčanih razdoblja biti u prvom dijelu dana, dok će poslijepodne i navečer, uz prolazno povećanje naoblake, mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. Lokalno mogu biti i izraženiji. Jugo će i ovdje jačati u drugom dijelu dana.

Na kopnu će u ponedjeljak još ponegdje biti kratkotrajne kiše ili pljuskova, dok se od utorka očekuje uglavnom suho i sunčano vrijeme. Temperatura će postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva. Vruće će biti i na Jadranu, uz jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će u večernjim, noćnim i jutarnjim satima puhati bura. U utorak i srijedu prevladavat će sunčano vrijeme. Ponegdje je još moguća kiša s grmljavinom, u noći i ujutro uglavnom na jugu, a tijekom dana na sjevernom dijelu Jadrana.