Albanija juri kroz pregovore s EU: Otvorili su više poglavlja nego Srbija u deset godina

Albanija je u četvrtak na međuvladivladinoj konferenciji o pristupanju u Bruxellesu otvorila pregovore u klasteru 3, konkurentnost i uključivi rast, koji obuhvaća osam pregovaračkih poglavlja.

To je već četvrti klaster koji je do sada otvorila u pregovorima. Najprije je otvorila 1. klaster, Osnove, koji uključuje pravosuđe i temeljna prava, sigurnost, financijski nadzor i javne nabave. To je najvažniji klaster koji su prvi otvara i zadnji zatvara. Nakon toga Albanija je otvorila pregovore u klasteru 6, Vanjski odnosi te u klasteru 2, unutarnje tržište.

Nova metodologija pregovora uvedena je 2020. i kada je 35 pregovaračkih poglavlja podijeljeno u šest tematskih klastera. Od tada zemlje kandidatkinje ne otvaraju pregovore u pojedinim poglavljima, nego u više njih objedinjenih u klastere. Kod zatvaranja to nije slučaj, i dalje se svako poglavlja zatvara pojedinačno.

Albanija velikom brzinom vodi pristupne pregovore. Od studenoga prošle godine do danas otvorila je otvorila pregovore u 16 poglavlja i s ovih osam ukupan broj popeo se na 24, a u lipnju očekuje otvaranje novih poglavlja. To je više nego što ih Srbija otvorila u 10 godina. Albanija bi ubrzo mogla sustići Crnu Goru koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja i koja je dosad najdalje odmakla u pristupnim pregovorima.