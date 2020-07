Albanska kandidatkinja u spotu koristi djecu: 'To je zabranjeno, makar imali privolu roditelja...'

S obzirom da sam političarka na koju mediji manje obraćaju pozornost osim ako se ne radi o nekoj senzacionalističkoj vijesti, poručila je saborska zastupnica u priopćenju

<p>Etički je neprihvatljivo i protivno najboljim interesima djece njihovo korištenje u predizborne promidžbene svrhe. Kodeks je jasan i nije dopušteno koristiti djecu pa makar postojala privola roditelja, odgovorili su na naš upit iz Etičkog povjerenstva DIP-a. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Plakati u kampanji</strong></p><p>Naime, bivša saborska zastupnica te aktualna kandidatkinja za bošnjačku, albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu, <strong>Ermina Lekaj Prljaskaj</strong> je na svojoj službenoj stranici objavila dva promidžbena spota u kojem su maloljetna djeca. </p><p>Nazvali smo je te nam je poručila kako ima pisanu privolu roditelja te da ju se neosnovano optužuje. </p><p>U nastavku vam donosimo cijelo priopćenje: </p><p><em>"U svakoj predizbornoj kampanji od mnogih kandidata se može čuti, u njihovim nastupima ili u odgovorima na pitanja novinara, kako je jedna od njihovih najvećih potpora u političkom radu potpora njihovih obitelji. Za obitelji političara često se kaže da su zbog velikog političkog angažmana nekih njihovih članova uskraćeni za neke od trenutaka koje obitelj kao civilizacijska tekovina nosi.</em></p><p><em>S obzirom da sam političarka na koju mediji manje obraćaju pozornost osim ako se ne radi o nekoj senzacionalističkoj vijesti (nikada ne obraćaju pažnju kada promoviram kulturu, tradiciju, projekte za poboljšanje života manjina), onda me i ne možete čuti kako pričam o svojoj obitelji.</em></p><p><em>U mom dosadašnjem radu najveća podrška uz moje birače, bilja je moja obitelj. Tako su ovaj put i njeni najmlađi članovi odlučili me, ne samo u obiteljskom okruženju, nego i javno podržati. Time želim reći da nije riječ o nikakvom profesionalnom marketinškom uratku sa plaćenim honorarima i slično, niti neke druge koristi, nego tek o javnoj obiteljskoj potpori mom političkom radu koja mi jako puno znači. Naime, riječ je o mojim nećakinjama i nećacima koji su došlo do te ideje, jer kao i svi mladi često su na društvenim mrežama, a njihovi roditelji su se složili i inzistirali da daju i pismene suglasnosti za takvo nešto. </em></p><p><em>Napominjem, ideja je došla spontano, s puno ljubavi i svi akteri videa su moji nećaci, nećakinje ili rođaci, dakle obitelj. Imam sreću da moja obitelj ne zazire od političkog života, upravo suprotno, pomažu mi u ostvarivanju svih političkih ciljeva. Insinuacije pojedinih da sam eksploatirala djecu kako bih promovirala kampanju su ružne i neosnovane. Ne možete eksploatirati obitelj, nego ju javno i s ponosom prikazati. Moja obitelj se jednostavno bori za identitet, kulturu, tradiciju i vrijednosti koje ja zastupam.</em></p><p><em>Jasno mi je da postoje političari koji će posegnuti za djecom i plaćenim reklamnim spotovima u svojoj političkoj kampanji ne razmišljajući o kontekstu u koji su prikazana djeca stavljena. Naglašavam da sam protiv toga i sama ne iniciram takve aktivnosti, te strastveno promičem prava djece. Uz sve unaprijed rečeno spremna sam se ispričati svima kojima sam, ako sam, ovim činom učinila neku štetu ili je to netko shvatio kao neetični i bezobzirni marketinški uradak tj. postupak.</em></p><p><em>Molim da se ovo priopćenje u potpunosti objavi, bez izvlačenja pojedinih dijelova ovog teksta u kontekstu koji ne odgovara narativu." ​​</em></p>