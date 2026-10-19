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SEPARATISTI NE GUBE NADU

Alberta glasa o referendumu o odcjepljenju od Kanade. Musk pozvao na odvajanje od Kanade

Piše HINA,
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Alberta glasa o referendumu o odcjepljenju od Kanade. Musk pozvao na odvajanje od Kanade
Foto: Jennifer Gauthier
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Prema anketama javnog mnijenja, manje od 25 posto od pet milijuna stanovnika te pokrajine podupire odcjepljenje.

Stanovnici Alberte, kanadske pokrajine s golemim zalihama nafte, u ponedjeljak glasaju o tome treba li u budućnosti održati referendum o neovisnosti, što je svojevrstan test jedinstva zemlje u vrijeme trgovinskog spora s Washingtonom.

Prema anketama javnog mnijenja, manje od 25 posto od pet milijuna stanovnika te pokrajine podupire odcjepljenje.

Separatisti svejedno ne gube nadu, dok je premijer Mark Carney, koji se i osobno uključio u kampanju, upozorio na opasnost od visoke izlaznosti među onima koji odcjepljenje zagovaraju.

"Ne dajte se uvjeriti da je ishod već određen. Rezultat će ovisiti o izlaznosti”, izjavio je u četvrtak Mark Carney, koji je odrastao u Alberti. "Glasanje protiv Kanade bilo bi opasno kockanje... Glasajte kao da budućnost Kanade ovisi o tome – jer doista i ovisi.”

Očekuje se da će rezultati biti poznati u utorak rano ujutro.

Alberta raspolaže četvrtim najvećim dokazanim zalihama nafte na svijetu.

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Upravo su ti resursi u središtu nezadovoljstva separatista. Oni tvrde da je savezna vlada, pod vodstvom bivšeg premijera Justina Trudeaua, kojeg smatraju svojim glavnim protivnikom, gušila naftnu industriju ekološkim propisima.

"Osjećamo se pokradeno, prevareno i zakinuto”, rekla je 61-godišnja Sandy Martel, vlasnica malog poduzeća iz Spruce Grovea. "Vrijeme je da ustanemo i kažemo: dosta!” dodala je u subotu na separatističkom skupu ispred zgrade pokrajinske skupštine u Edmontonu, glavnom gradu pokrajine.

Za razliku od svog prethodnika Trudeaua, Carney je izgradnju novog naftovoda koji bi povezao Albertu s pacifičkom obalom postavio kao temelj svoje strategije za smanjenje kanadske ovisnosti o Sjedinjenim Američkim Državama. Taj bi naftovod trebao omogućiti izvoz nafte u Aziju u velikim količinama.

"Neizvjesnost"

Separatistički pokret, koji je prije samo nekoliko godina bio posve marginalan, u svibnju je uspio prikupiti dovoljno potpisa za pokretanje referenduma o neovisnosti na inicijativu građana, koji je sudac naknadno poništio zbog neusklađenosti s ustavom.

Međutim, konzervativna čelnica pokrajine, Danielle Smith, koja se protivi neovisnosti, iako njezina stranka u svojim redovima okuplja i separatiste, odlučila je provesti vlastiti test.

Listić se sastoji od 10 pitanja, a sva je pozornost usmjerena na deseto koje nudi dvije opcije: ostati pokrajina Kanade ili dati pokrajinskoj vladi mandat za organiziranje obvezujućeg referenduma o neovisnosti.

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Odluku Danielle Smith da u ponedjeljak omogući ovo glasanje stanovnicima Alberte, što je pokušaj umirivanja separatističkog krila njezine stranke, analitičari uspoređuju s rizičnim potezom bivšeg britanskog premijera Davida Camerona vezanim uz referendum o brexitu 2016. godine.

Osim u Alberti, Carney se suočava i s drugim separatističkim težnjama u pokrajini Quebec, gdje Kvebečka stranka, koja je početkom listopada pobijedila na pokrajinskim izborima, nastoji održati novi referendum o neovisnosti.

Utjecaj SAD-a

Mark Carney izjavio je kako očekuje da se strane vlade, "uključujući Sjedinjene Države", neće miješati u izbore. Rekao je to nakon izvještaja da je Trumpova vlada u State Departmentu održala sastanke sa separatistima iz Alberte, što je u Kanadi izazvalo veliku buru.

U raspravu se uključio i tehnološki mogul blizak Trumpu Elon Musk, pozvavši Albertu da se "odvoji" od Kanade.

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