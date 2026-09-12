Vučić se već dugo održava na vlasti po Putinovom receptu. Sada sugovornici iz Srbije za Express otkrivaju može li izgubiti izbore i što se dogoditi ako nakon 14 godina na vlasti on napokon padne...
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Aleksandar Vučić je spreman na sve: I gol će plesati na ulici!!!
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Skori izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji definitivno su najvažniji izbori za tu zemlju od pada Slobodana Miloševića 2000. godine.
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