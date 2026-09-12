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Aleksandar Vučić je spreman na sve: I gol će plesati na ulici!!!

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 6 min
Aleksandar Vučić je spreman na sve: I gol će plesati na ulici!!!
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Vučić se već dugo održava na vlasti po Putinovom receptu. Sada sugovornici iz Srbije za Express otkrivaju može li izgubiti izbore i što se dogoditi ako nakon 14 godina na vlasti on napokon padne...

Skori izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji definitivno su najvažniji izbori za tu zemlju od pada Slobodana Miloševića 2000. godine.

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Komentari 19
Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'
MIHAJLO MIRKOVIĆ ZA 24SATA

Šef tvornice u koju stiže otpad iz Gospića: 'Tko će to riješiti, ako ne mi? Onečišćenja neće biti'

Riječ je o malim količinama isključivo neškodljivog otpada koji dolazi u Koromačno, rekao nam je Mihajlo Mirković, direktor tvornice
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru
ISTRAGA U TIJEKU

Muškarac koji je ubio ženu u Slatini oduzeo si život u zatvoru

U tijeku je policijski očevid nadležne policijske postaje, kao i druga postupanja u svrhu utvrđivanja svih okolnosti.

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