Aleksandar Vučić: Nisu nam potrebna braća već prijatelji

Srbiji nisu potrebna braća već prijatelji, poručio je u petak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić komentirajući izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Tirani da su Hrvati i Albanci braća po oružju.

- Čestitam na izjavi. Nama nisu potrebna braća, već prijatelji. Neka se bratime, mi ćemo gledati da napredujemo ekonomski - rekao je Vučić novinarima.

Grabar-Kitarović u svom se jučerašnjem govoru parlamentarcima u Tirani osvrnula i na "trajno i nerazdvojno prijateljstvo" između dvije zemlje i ulogu albanske nacionalne manjine u hrvatskom društvu.

- Albanija je bila naš prijatelj kada nam je bilo potrebno... Bili smo doslovce braća po oružju, prije nego smo 2009. ušli zajedno u NATO.

- Mnogi su Albanci žrtvovali svoje živote za Hrvatsku i vjerujte mi - Hrvatska to neće zaboraviti - rekla je ona i podsjetila na brojne Albance koji su se borili u Domovinskom ratu.

- Koliko ih je izgubilo život za Hrvatsku ne zanima ni mene niti Srbiju. Ako netko misli kako me to treba plašiti - ne plaši me ni najmanje - naglasio je Vučić poslije prijema za mlade šahiste u Predsjedništvu.

Komentirajući aktualni dijalog Beograda i Prištine, Vučić je - koristeći šahovski rječnik - rekao kako su na ploči i dalje neke figure, ali se pokušava izvući remi.

- I dalje smo u vrlo teškoj situaciji, ali ima još poneka figura na ploči, pa je moguće da se borimo, pa da probamo izvući nekakav remi iako će biti vrlo teško - ocijenio je Vučić.