IZAŠLA IZ BOLNICE

Aleksandar Vučić o Hrki: ‘Dobila je terapiju, molim je da ne ugrožava više svoje zdravlje!’

Aleksandar Vučić o Hrki: ‘Dobila je terapiju, molim je da ne ugrožava više svoje zdravlje!’
Vučić brani zdravlje Hrke, kritizira medije i najavljuje sastanak s Macronom. Oštri prema N1 i Nova S, tvrdi da ruše državu. Prosvjedi su pokušaj revolucije...

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom dobrovoljnog odlaska Dijane Hrke u privatnu bolnicu, istaknuvši kako je taj potez od iznimne važnosti za njezino zdravlje i oporavak.

„Mislim da je to važno, od izuzetnog značaja za njezino zdravlje. Koliko sam razumio, u ovom trenutku ponovno napušta bolnicu i vraća se na isto mjesto. Od presudnog je značaja što je dobila terapiju“, rekao je Vučić.

Dodao je kako će „svakog dana moliti gospođu Hrku da prestane ugrožavati svoje zdravlje“, te da je činjenica da je primila terapiju „lijepa vijest za sve građane“.

Govoreći o medijskom izvještavanju, Vučić je uputio oštre kritike televizijama N1 i Nova S, tvrdeći da one „imaju agendu rušenja države, a ne istine“. 

„Sve njihove poruke bile su morbidne, a prljavu kampanju će nastaviti“, rekao je, dodajući da je „RTS danas gori od N1“ i da „laž postaje matrica profesionalizma“.

Predsjednik Srbije kazao je i kako se „osjeća bolje jer zna da je gospođa Hrka dobila odgovarajuću terapiju“, nazvavši to „odgovornim ponašanjem“.

Osvrnuo se i na međunarodne teme, najavivši sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Parizu, na kojem će se razgovarati o energetici, plinovodu i drugim važnim pitanjima.

„Moramo rješavati ključne državne teme, a mi se bavimo time što netko iznutra, uz pomoć izvana, pokušava srušiti državu“, rekao je Vučić, ponovivši kako su nedavni prosvjedi bili „pokušaj obojene revolucije“.

Na kraju je poručio da „nije zainteresiran za društvene mreže“, jer, kako je rekao, „tamo gdje politiku vode anonimni ljudi, država je osuđena na propast“.

