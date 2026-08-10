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'SRBIJA NIJE NIČIJA MARIONETA'

Aleksandar Vučić: 'Svijet je na početku velikog rata...'

Piše 24sata,
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Aleksandar Vučić: 'Svijet je na početku velikog rata...'
Mrkonjić Grad: Vučić, Porfirije i Dodik na obilježavanju Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Srbijanski predsjednik ocijenio je da će države u budućnosti težiti većoj neovisnosti i smanjenju ovisnosti o vanjskim čimbenicima, a kao ključne aktere naveo je SAD i Kinu te Europsku uniju kao potencijalni treći stup

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u podcastu "MD MEETS" direktora tvrtke Axel Springer, Mathiasa Döpfnera, ocijenio je da je svijet na početku velikog rata koji bi se mogao znatno proširiti. Odgovarao je na pitanje je li svijet na pragu znatno većeg sukoba ili "rata između Europe i autokrata poput Rusije".

- Ako mene pitate što osobno mislim, a neću objašnjavati zašto, smatram da smo na početku većeg rata. Zato sam se i nadao da će netko drugi do sada nešto poduzeti da se uspostavi mir. To se nije dogodilo, niti će se dogoditi uskoro. To znači da smo na rubu puno, puno većeg rata. Mrzim što to moram reći - rekao je Vučić.

Vučić je ocijenio da će države u budućnosti težiti većoj neovisnosti i smanjenju ovisnosti o vanjskim čimbenicima, a kao ključne aktere naveo je SAD i Kinu te Europsku uniju kao potencijalni treći stup.

- S jedne strane imate dvije velike sile, SAD i Kinu. Postoji i treći stup, koji jest ili bi barem trebao biti EU. Nisam siguran hoće li se Europa uspjeti nametnuti kao taj treći stup, iako se nadam da hoće. Kao četvrti faktor tu su Rusija, Indija i druge goleme kontinentalne ili regionalne sile - rekao je.

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Na pitanje o budućim ulogama Europe, Kine i Amerike, odgovorio je prognozom za idućih pet godina.

- Rekao bih da ćemo i dalje biti u procesu 'definiranja destruktivnijim sredstvima' nego što je to danas slučaj. Dobro je što je sve digitalizirano, pa će netko za šest godina moći procijeniti moje riječi - istaknuo je.

Na tvrdnje da je posjet Zelenskog "izdaja partnerstva s Rusijom", Vučić je odgovorio kako mu nije cilj udovoljavati nikome osim vlastitom narodu.

- Nisam ovdje da bih ugađao Rusima, Ukrajincima ili bilo kome drugome osim Srbima. S Putinom nisam razgovarao o dolasku Zelenskog jer nikome ne najavljujem svoje političke planove. Srbija nije ničija marioneta. Mi smo neovisna zemlja i tako će ostati i u budućnosti - dodao je. 

Govoreći o odnosu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Vučić je rekao da su se ranije viđali više puta godišnje: 

- Imali smo uzajamno poštovanje. Razgovarao sam s njim, ne znam točno, 21 ili 22 puta, i često sam posjećivao Rusiju. On je također dolazio u Srbiju.

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Naveo je da Srbija i Rusija imaju tradicionalne veze koje će uvijek postojati i spomenuo zajedničko obilježavanje Dana pobjede 9. svibnja zbog uloge ruske vojske u oslobođenju Srbije, a Putina je opisao kao inteligentnog i snažnog čovjeka.

Iznio je i svoja predviđanja o ratu u Ukrajini te istaknuo kako vjeruje da Putin želi preuzeti kontrolu nad cijelim područjem Donbasa i da bi nakon toga bio spreman za završetak rata. Na konstataciju voditelja da se Ukrajina pokazala snažnijom nego što se očekivalo, Vučić se složio.

- Ne vidim kraj rata ove godine, pa čak ni prije idućeg proljeća. Reći ću vam zašto: vjerujem da jedna strana mora biti nadmoćnija i na neki način pobijediti da bi rat završio. U suprotnom, s obzirom na trenutnu pat-poziciju, ne vidim mogućnost za kompromis - izjavio je.

Na kraju se osvrnuo na nedavni sastanak s Volodimirom Zelenskim te na trenutni položaj Srbije.

- Znam da nitko ne voli ovakvu politiku. Svi su govorili: 'Imaš previše stolica, moraš izabrati jednu'. Da, izabrali smo je. To je srpska stolica. Imamo svoj strateški cilj, a to je punopravno članstvo u Europskoj uniji. Zapadni mediji pretjeruju kada Srbiju opisuju kao rusku marionetu. To nije istina, mi smo suverena nacija - zaključio je.

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