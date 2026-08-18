Obavijesti

News

Komentari 9
o ilegalnom otpadu

Alen Ružić poručio građanima Gospića i Like: 'Vjerujte u sustav, sve se kontrolira'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Alen Ružić poručio građanima Gospića i Like: 'Vjerujte u sustav, sve se kontrolira'
Zagreb: Predstavljanje Nacrta prijedloga zakona u dopuni Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Naveo je kako u potpunosti razumije zabrinutost građana Gospića i općenito Ličana, ali i poručio da se čini sve kako bi sigurnost bila na što višoj razini...

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u utorak da nema nikakvog razloga da itko  profitira na tuđoj tragediji, istaknuvši da se poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se prevenirala realna mogućnost štetnog utjecaja na zdravlje  ljudi u Gospiću i Lici. 

"U najkraćem roku će se učiniti sve da oni koji su zaista krivi budu otkriveni, da se ugroza na profesionalan i stručan način makne i sanira. Nema nikakvog razloga da na ovakav način bilo tko profitira na tuđoj tragediji. Nažalost, u javnom prostoru svjedočimo da se to događa", rekao je Ružić novinarima upitan o ilegalnom odlaganju otpada u Lici i zahtjevu predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Naveo je kako u potpunosti razumije zabrinutost građana Gospića i općenito Ličana, ali i poručio da se čini sve kako bi sigurnost bila na što višoj razini te se redovito rade kontrole svih prirodnih resursa. 

PROZVALA OPORBU Vučković o Gospiću: 'Nije točno da nismo ništa radili 18 mjeseci. SDP je izdao prvu dozvolu...'
Vučković o Gospiću: 'Nije točno da nismo ništa radili 18 mjeseci. SDP je izdao prvu dozvolu...'

"Voda se uzorkuje, uzorkuju se i tlo, biljni materijal i čini se sve da se prevenira realna mogućnost štetnog utjecaja po zdravlje. Radimo u okvirima struke sve da se ne dogodi nikakav štetni utjecaj", istaknuo je.

Naveo je i kako se čini sve da relevantne informacije u redovitim periodima stižu do ljudi. Pozvao je Ličane i Gospićane da prate te informacije i da  vjeruju u sustav.

Osvrćući se na jučerašnje napuštanje izvanredne sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode predstavnika oporbe i inicijative "Gospić je naš dom", Ružić je kazao da su na njoj ljudi imali priliku čuti sve informacije.

TOMISLAV KLAUŠKI Poziranje na zgarištu i veseli selfie u zatrovanom Gospiću simboli su HDZ-ove vladavine
Poziranje na zgarištu i veseli selfie u zatrovanom Gospiću simboli su HDZ-ove vladavine

Dio građana napustio je sjednicu u prvom satu, dok je dio ostao i dobio informacije, rekao je.

"Nikome nije uskraćena mogućnost da govori, samo je bilo pitanje redoslijeda", kazao  je. Smatra da se radilo o dobivanju medijske pozornosti i korištenju jedne tragedije u svrhu koja nije bila usmjerena na rješavanje problema. 

Ružić je također rekao da je HDZ-ov Ante Sanader u petak bio na požarištu u Omišu, a u subotu u Gospiću gdje, kako je naveo, nije zatekao te "navodno zabrinute aktere".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'
HEROINA S HVARA

FOTO Dramatičan susret dvoje stranaca: 'Spasila mi je život pa sam je našao nakon 23 godine'

Kanađanin Adam prije 23 godine slomio je nogu kad je pao sa skutera na Hvaru. Vratio se na otok nakon što je preko Facebooka je tražio heroje koji su ga tada spasili
TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce
UHITILI ČETVORKU

TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Među uhićenima trojica Hrvata i Poljakinja, policija pronašla pušku i pištolj. Prijavili su ih građani koji su ih vidjeli da pale vatru kraj Benkovca
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima
EKSKLUZIVNO

Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je 'crno brdo' otrovnog otpada u Biljanima

Kako doznaje 24sata, Vladimir Ćupić koji je osumnjičen da je podmetao požare u zadarskom zaleđu, povezan je i s aferom 'crno brdo' i opasnim otpadom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026