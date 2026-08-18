Alen Ružić poručio građanima Gospića i Like: 'Vjerujte u sustav, sve se kontrolira'

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u utorak da nema nikakvog razloga da itko profitira na tuđoj tragediji, istaknuvši da se poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se prevenirala realna mogućnost štetnog utjecaja na zdravlje ljudi u Gospiću i Lici.

"U najkraćem roku će se učiniti sve da oni koji su zaista krivi budu otkriveni, da se ugroza na profesionalan i stručan način makne i sanira. Nema nikakvog razloga da na ovakav način bilo tko profitira na tuđoj tragediji. Nažalost, u javnom prostoru svjedočimo da se to događa", rekao je Ružić novinarima upitan o ilegalnom odlaganju otpada u Lici i zahtjevu predsjednika Zorana Milanovića za sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Naveo je kako u potpunosti razumije zabrinutost građana Gospića i općenito Ličana, ali i poručio da se čini sve kako bi sigurnost bila na što višoj razini te se redovito rade kontrole svih prirodnih resursa.

"Voda se uzorkuje, uzorkuju se i tlo, biljni materijal i čini se sve da se prevenira realna mogućnost štetnog utjecaja po zdravlje. Radimo u okvirima struke sve da se ne dogodi nikakav štetni utjecaj", istaknuo je.

Naveo je i kako se čini sve da relevantne informacije u redovitim periodima stižu do ljudi. Pozvao je Ličane i Gospićane da prate te informacije i da vjeruju u sustav.

Osvrćući se na jučerašnje napuštanje izvanredne sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode predstavnika oporbe i inicijative "Gospić je naš dom", Ružić je kazao da su na njoj ljudi imali priliku čuti sve informacije.

Dio građana napustio je sjednicu u prvom satu, dok je dio ostao i dobio informacije, rekao je.

"Nikome nije uskraćena mogućnost da govori, samo je bilo pitanje redoslijeda", kazao je. Smatra da se radilo o dobivanju medijske pozornosti i korištenju jedne tragedije u svrhu koja nije bila usmjerena na rješavanje problema.

Ružić je također rekao da je HDZ-ov Ante Sanader u petak bio na požarištu u Omišu, a u subotu u Gospiću gdje, kako je naveo, nije zatekao te "navodno zabrinute aktere".