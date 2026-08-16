Alepski bor se u vatri pretvara u širitelja požara! 'Lijepo ga je vidjeti, ali maknite ga od kuća'

Alepski bor desetljećima je bio simbol dalmatinskog krajolika, ali je u sve toplijim i sušnijim ljetima postao jedan od ključnih čimbenika brzog širenja požara. Sadrži smolu i eterična ulja, a ispod njegovih krošnji gomilaju se suhe iglice, grane i makija. Kada se prizemni požar popne u krošnje, vjetar raznosi goruće dijelove vegetacije i otvara nova žarišta.

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Ta je vrsta svojedobno korištena za pošumljavanje ogoljenog krša jer može rasti na plitkom, kamenitom i siromašnom tlu. Trebala je stabilizirati tlo i omogućiti razvoj drugih biljnih zajednica. Međutim, na mnogim područjima nije provedena planska konverzija šuma. Bor se nekontrolirano širio, dok su zapuštene površine postajale neprohodan spremnik goriva.

Rizik je dodatno povećan napuštanjem poljoprivrede i stočarstva. Obrađena polja, maslinici, pašnjaci i suhozidi nekada su prekidali šumske cjeline, dok su koze i ovce uklanjale nisko raslinje. Razvojem turizma stanovništvo se okrenulo iznajmljivanju, a zemlja je ostajala neobrađena. Istodobno su kuće, apartmani i vile građeni sve dublje u borovim šumama.

Nakon velikog požara na području Omiša, zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Dino Kozlevac upozorio je da stabla neposredno uz građevine predstavljaju ozbiljnu opasnost.

- Lijepo je vidjeti bor naslonjen na kuću, ali on je pretvara u potencijalno ugrožen objekt jer se požar sa zelenila prenosi na građevinu. Oko kuća i naselja mora postojati stručno planiran pojas bez velikog raslinja - rekao je Kozlevac u HTV-ovoj emisiji Studio 4. Smatra da propise treba prilagoditi kako bi država mogla očistiti neodržavanu privatnu parcelu, a trošak naplatiti vlasniku.

- Širenje požara u pravilu je povezano s neočišćenim šumskim površinama - poručio je. Kozlevac predlaže i razmatranje sadnje mješovitih kultura umjesto pretežno borovih šuma, uz gradnju dodatnih šumskih putova, prosjeka i zaštitnih pojaseva oko naselja. Naime, autohtona bjelogorica (hrast crnika, čempres, pinija, planika, rogač, maslina) sadrži više vode, nema smole i djeluje kao prirodni usporivač vatre.

Prevencija mora početi prije prvog dima, čišćenjem terena, odvajanjem krošnji od kuća i planskim upravljanjem šumama.