Navijači su privedeni zbog neadekvatnih ulaznica, alkohola, droge, pirotehnike i hodanje po autocesti...
MUP objavio
Alkohol, droga i baklje: 37 privedenih na utakmici Lokomotiva – Hajduk
Čitanje članka: < 1 min
Ukupno je privedeno 37 navijača prije i tijekom utakmice u Maksimiru između Lokomotive i Hajduka, zbog alkohola, droge i pirotehnike, izvijestio je u subotu navečer MUP tijekom poluvremena utakmice za koju je procijenjen visoki rizik.
Navijači su privedeni zbog neadekvatnih ulaznica, alkohola, droge, pirotehnike i hodanje po autocesti, objavio je MUP na društvenoj mreži X.
Policija je današnji dvoboj u Maksimiru proglasila utakmicom visokog rizika te najavila da će tijekom cijeloga dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti, uključujući audio i video snimanje okupljanja na javnim mjestima, stadionu i prilaznim pravcima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+