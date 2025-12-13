Obavijesti

MUP objavio

Alkohol, droga i baklje: 37 privedenih na utakmici Lokomotiva – Hajduk

Ukupno je privedeno 37 navijača prije i tijekom utakmice u Maksimiru između Lokomotive i Hajduka, zbog alkohola, droge i pirotehnike, izvijestio je u subotu navečer MUP tijekom poluvremena utakmice za koju je procijenjen visoki rizik.   

Navijači su privedeni zbog neadekvatnih ulaznica, alkohola, droge, pirotehnike i hodanje po autocesti, objavio je MUP na društvenoj mreži X.

Policija je današnji dvoboj u Maksimiru proglasila utakmicom visokog rizika te najavila da će tijekom cijeloga dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti, uključujući audio i video snimanje okupljanja na javnim mjestima, stadionu i prilaznim pravcima.

