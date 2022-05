Allianz: Rast globalnog dohotka od premija iznosi 4,8 posto

Zaračunate premije osiguranja na globalnoj razini lani su porasle za 5,1 posto ili za više od 200 milijardi eura, dok se u ovoj godini očekuje "nazadovanje" i rast globalnog dohotka od premija od "tek" 4,8 posto, neki su od naglasaka Allianzovog globalnog izvješća o osiguranju za 2022. godinu.

Od ove godine se očekivalo da će biti još uspješnija za osiguravateljsku industriju od prethodne, no invazija na Ukrajinu srušila je nadu u takav ishod.

"Dohodak od premija najvjerojatnije će porasti za oko jedan postotni bod sporije od ranije prognoze jer će rat nepovoljno utjecati na gospodarsku aktivnost i pouzdanje, iako inflacija ide u prilog prihodima", napisali su iz Allianza, dodajući da procjena ovogodišnje globalne stope inflacije iznosi 6,2 posto.

Skok lanjske globalne premije od 5,1 posto Allianz pripisuje vrlo povoljnim gospodarskim čimbenicima, sve većoj svijesti o rizicima, kao i rekordnoj štednji koju su potaknula "tržišta u procvatu", pri čemu je ukupni dohodak od premija iznosio 4.200 milijardi eura.

"No ono što je 2021. godinu učinilo doista izvanrednom bio je sastav premijskog rasta. Naime, više od dvije trećine rasta proizašlo je iz zapadne Europe i Sjeverne Amerike, gdje je samo tržište SAD-a bilo odgovorno za čak polovicu ukupnog rasta", istaknuli su iz Allianza.

Kako pritom pojašnjavaju, prošla godina predstavlja neobičan kraj proteklog desetljeća, tijekom kojega je rast bio puno niži, u prosjeku 3,6 posto godišnje, a pokretala ga je uglavnom Azija s 40 posto svih dodatnih premija od kojih je više od polovice zaračunato u Kini.

Ovo desetljeće odlučujuće za osiguranje

Usprkos golemoj neizvjesnosti koja trenutno vlada, iz Allianza su poručili da nisu previše pesimistični kada je riječ o daljoj budućnosti, pa tako u sljedećih deset godina očekuju godišnji rast u prosjeku od 4,8 posto, pri čemu ovo desetljeće apostrofiraju kao odlučujuće za osiguranje.

Napominju da ta prognoza odgovara rastu dohotka od premija za 67 posto ili 2.800 milijardi eura do 2032. godine.

U izvješću je istaknuto i da je u 2021. hrvatsko tržište osiguranja poraslo za "sjajnih" 11,9 posto, što je najbrži rast tržišta u proteklih dvadeset godina.

"I dok je segment neživotnih osiguranja porastao za 12,8 posto, segment životnih osiguranja priredio je dojmljiv povratak nakon pada od gotovo 14 posto u pandemijskoj 2020. godini i ostvario rast od 9,4 posto", zamijetili su iz Allianza.

Ukupni rast na hrvatskom tržištu osiguranja će ove godine "vjerojatno pasti" na 2,8 posto

No, procjenjuju da će godine ukupni rast na hrvatskom tržištu osiguranja "vjerojatno pasti" na 2,8 posto jer bi se stanje u oba poslovna segmenta trebalo "normalizirati“, pri čemu bi u segmentu životnih osiguranja rast trebao iznositi 1,7 posto, a u segmentu neživotnih 3,2 posto.

Tijekom slijedećih deset godina u Hrvatskoj se očekuje prosječni godišnji rast od 3,7 posto, što je gotovo dvostruko više u usporedbi s prethodnim desetljećem, naveli su iz Allianza.

Zamoljeni za dodatan komentar ovih prognoza, iz Allianza su napisali da je u prvom tromjesečju ove godine rast neživotnih osiguranja u Hrvatskoj zadržao prošlogodišnji dobar zamah, pri čemu ocjenjuju da postoji snažna korelacija između gospodarske aktivnosti i rasta na tržištima osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda.

Prošle godine, naveli su, hrvatski BDP se oporavio od pada zbog pandemije koronavirusa, a tržište neživotnih osiguranja dobilo je poticaj od povećane gospodarske aktivnosti.

No, kako napominju, ova godina, s obzirom i na rat u Ukrajini, ne donosi samo veću inflaciju već i povećanu volatilnost.

"Za 2022. nismo toliko optimistični u pogledu rasta premije jer očekujemo da će inflacija početi 'nagrizati' kupovnu moć kućanstava i dobit poduzeća", rekli su iz Allianza.

No, dodaju da ako se zamah rasta nastavi i u drugom tromjesečju moglo bi doći i do većeg rasta premije, no za sada ostaju kod svojih "prigušenih, no ne i tragičnih" očekivanja.

