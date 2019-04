Alpe Adria Jet Ski Tour i ove godine stiže u Fažanu!

U Fažani na lokaciji kamping BIVILLAGE 27. i 28. travnja održat će se petnaesti Alpe Adria Jet Ski Tour. Ponovno će se okupiti najbolji vozači ove regije u jet sportu, a dvodnevni program ispunjen atraktivnim Jet Ski utrkama i adrenalinskim vožnjama i ove će godine zasigurno okupiti mnogobrojne ljubitelje sporta, pozitivnog ozračja i ugodnog druženja uz more. Kvalitetu i prednosti jet ski sporta prepoznali su partneri - medijski pokrovitelj 24 Sata i generalni sponzor HEP, koji već godinama prati i podržava jet ski natjecanja. Prednosti posebice vide u potencijalu Alpe Adria Jet Ski Toura koji omogućava prezentiranje ljepota Hrvatske kroz adrenalinski sport i prirodu, čime se aktivno podupire jačanje hrvatskog turizma i turističke ponude.

Od prve utrke Fažana je najjača i najposjećenija destinacija utrka Toura. Broji oko 120 registriranih vozača iz svih dijelova Europe. Od Estonije, Švedske, Norveške, Njemačke, Italije, Slovačke i Češke.

Zanimljive detalje o jet ski sportu otkriva Davor Hundić, predsjednik Hrvatskog Jet Ski saveza te glavni organizator i koordinator za održavanje utrke u Hrvatskoj.

- Postavili smo dva smjera u strategiji razvoja jet ski sporta u Hrvatskoj, koji će se i ove godine kroz Alpe Adria Tour afirmirati i ujediniti u približavanju ovog sporta široj javnosti. Prvi je sportsko-natjecateljski, a drugi rekreativno- amaterski jet ski sport i želja nam je da kroz ta dva smjera privučemo što više pratitelja, gledatelja i navijača te prezentiramo nove sportsko-adrenalinske sadržaje koje nudi hrvatski turizam. Danas u Hrvatskoj ima preko 2.000 Jet Ski vlasnika i oko 4.500 u regiji, a brojka se konstantno povećava. Samom godišnjom prodajom od oko 200-tinjak novih jedinica u Hrvatskoj i još oko 400-tinjak u regiji, jet ski sport se i u ovim ekonomski zahtjevnim vremenima potvrdio kao izuzetno interesantan vid ljetne rekreacije - napominje Hundić. Kako bi pojasnio detalje vezano uz praćenje natjecateljskog dijela Alpe Adria Jet Ski Toura, Hundić napominje da postoje dvije vrste tipa plovila – SKI (stojeći) i RUNABOUT ( sjedeći).

Naravno, kao i u svakom natjecanju tako i u jet sportu - zbog jednostavnijeg ulaska u sam svijet natjecanja postoje razne klase koje se razlikuju po razini dorade motora – TUNINGA.

Foto: Aquasport

- Tako u SKI i u RUNABOUT kategorijama postoje GP4 – klasa samo u sjedećim jetevima, GP3 junior je stojeća klasa do 80 ks koja je isključivo za juniore do 18 godina. GP2 – je klasa u kojoj su dozvoljene određene preinake, kako bi se sa što manjim budžetima postigle mogućnosti tuniranja i dorade jetova i GP1 klasa u kojoj su dozvoljene skoro sve vrste preinaka motora i korita pa ovdje dolazimo do iznimno moćnih strojeva. Tako danas među sjedećim jetevima imamo plovila i od 600 ks koji idu i preko 95 mph. Za klase GP4 i GP1 stojeći postoje odvojene ženske i muške kategorije utrka.

Razgovoru se pridružio i češki vozač Lukas Binar, višestruki pobjedniku u klasama SKI GP1 i SKI GP2 te četverostruki prvak cijelog AAT toura, koji s iznimnim simpatijama govori hrvatskoj etapi natjecanja.

- S velikim veseljem očekujem prvu utrku Alpe Adria Jet Ski Toura. Dolazim u Fažanu već četvrtu godinu i oduševljen sam vašom obalom, srdačnim prijemom i trudom organizatora koji uvijek daju svoj maksimum kako bi se mi vozači dobro i ugodno osjećali. Područje Campinga Bivillage jedno je od najljepših kamping naselja koje sam posjetio. Nadam se da će naše natjecanje zainteresirati i privući mnogo gledatelja i navijača te da ćemo se zajedno veseliti i uživati u vrhunskom sportskom performansu preko 120 vozača i njihovih moćnih jetova - kaže Binar.

Vidimo se u Fažani u subotu i nedjelju 27. i 28. 04. - kamping Bivillage!

HRVATSKI JET SKI SAVEZ

Davor Hundić – predsjednik

01/ 6116 020

091/ 6116 020

davor@h11.hr

www.alpeadriatour.eu

Tema: Promo sadržaj