'Alternativci u HDZ-u koriste retoriku onih koji ruše vladu'

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković u subotu je optužio "alternativce" u svojoj stranci da u kampanji za unutarstranačke izbore koriste retoriku stranaka kojima je cilj srušiti HDZ-ovu vladu i politički destabilizirati Hrvatsku.

- Ova druga ekipa koja se nije bog zna kako angažirala u protekle tri godine u branjenu politike HDZ-a i politike vlade, danas koristi retoriku SDP-a, Mosta, Živog zida i drugih političkih stranka koje nas sve ovo vrijeme napadaju i jedini im je cilj srušiti vladu HDZ-a te ponovno u Hrvatsku uvesti političku nestabilnost. I što je najvažnije da stranke na krajnjoj desnici dođu na političko mjesto HDZ-a, to je njihov cilj, a nije im cilj surađivati s nama - istaknuo je Plenković na predizbornom predstavljanju svojeg tima u punoj dvorani Veleučilišta u Kininu.

Odgovarajući na novinarska pitanja istaknuo je kako je Istanbulska konvencija isfabriciran problem te da će njegov tim u sljedećih desetak dana biti angažiran na razotkrivanju "laži koje se plasiraju u javnost".

Istanbulska konvencija isfabriciran problem

- Istanbulska konvencija je isfabriciran problem, ako mi ova ekipa alternativaca dokaže jedan element od onih strahova koje su zajedno s drugima širili u hrvatskoj javnosti, plašili birače, uvjeravali ih u nešto što se nije dogodilo - evo ja ću odmah povući konzekvence - poručio je Plenković.

Bilo bi bolje, kaže, zapitati se koliko je ratifikacija Istanbulske konvencije potakla promjene drugih zakona, koliko je omogućila bolju koordinaciju resora, dijalog s onim udrugama koje se godinama bore protiv nasilja u obiteljima i nasilja nad ženama.

- To govorim uoči Dan žena, jer broj prijava za obiteljsko nasilje temeljem naših aktivnosti od tada povećan je za pet puta. Ne zatvaram oči, kao demokršćanin ili netko tko cijeni obiteljske vrijednosti, pred nasiljem nad ženama i djecom. Ja ću se protiv toga boriti, a borit će se i HDZ i to je naš politika i to nije ništa u koliziji s našim vrijednostima i našim katoličanstvom - kazao je Plenković.

Ovo je, kaže, vrijeme kad treba razgrnuti sve floskule, manipulacije i laži iz prostora.

- Jer su se one iz određenih izvora toliko nataložile da su nam kontaminirale i dio članstva i biračkog tijela. Ovih deset dana ćemo sve to raščistiti do kraja, treba puhnuti vjetar i sve te laži maknuti sa stola - naglasio je Plenković.

Komentirajući izjavu protukandidat Mire Kovača koji je rekao da je on odmah nakon razlaza s Mostom bio za izbore, Plenković je kazao da mu nije poznato da je tada Kovač imao takav stav.

- Znam da tu tezu govori Stier. To je jedna neodgovorna teza, teza oportunista, ljudi koji o gospodarstvu i financijama ne znaju apsolutno ništa. To je bilo vrijeme rješavanja problema u vezi Agrokovara. Ljudi koji danas to tvrde (da je tad trebalo ići na izbore) imaju veliki problem s logikom, a ponajviše s političkom odgovornošću - kazao je između ostalog Plenković.

Penava bi trebao razmisliti koliko je Vlada napravila za Vukovar

Na upit kako komentira izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave koji je pozvao SOA-u i DORH da se uključe u popis stanovništva jer drži da će doći do manipulacije zbog dogovora oko manjinskih popisivača, Plenković je odgovorio da mu je to bizarno.

- On je isto jedan od ljudi koji bi najprije trebao tri puta dobro udahnuti pa onda uzeti papire koje ima kao gradonačelnik Vukovara i malo razmisliti koliko je ova Vlada napravila za Vukovar - kazao je Plenković.

Što se tiče popisa stanovništava, po Plenkoviću, HDZ-ov stav je bio jasan - postojali su neki amandmani i HDZ ih je odbio, a Sabor je usvojio zakon onakav kakav je Vlada predložila, isti onakav kakav je bio korišten 2011. godine.

- Ovo je još jedna vrsta spina, a da baš DORH i SOA rade popis stanovništva, ja mislim da smo mi kao zemlja koja već 30 godina samostalna, slobodna i demokratska prošli takve nekakve opće ideje da nam se obavještajna agencija i DORH bave popisom stanovništva. Ne znam zašto, što to znači, ima li nekakvo kazneno djelo jer DORH se angažira ako postoji sumnja u neko kazneno djelo. Moram priznati da mi je to jako bizarno - poručio je Plenković. (bs)