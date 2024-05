Altruizam je u rukama malih, običnih ljudi: Oni moćni se vode sasvim drugim motivima

Više milijuna doza cjepiva protiv COVID-a u Hrvatskoj je već uništeno. Ili je neiskorišteno, pa stoji u skladištu i čeka uništenje. Prevedeno u novčanu vrijednost, to znači desetke milijuna eura bačenih u vjetar. Golemi je to trošak koji teško podnose mnogo bogatije države, a kamoli Hrvatska gdje u zdravstvu uvijek kronično nedostaje novca i svaki euro je bitan. Jasno da se svi pitaju kako je to moguće i je li možda riječ o lošoj poslovnoj odluci ili nečemu što je namjerno odigrano tako da netko dobro zaradi u cijeloj ovoj priči. U prvom redu, odaziv na cijepljenje u Hrvatskoj bio je puno manji od očekivanog i znatno lošiji nego u ostalim europskim zemljama. Jednom kad je taj trend uzeo maha, bilo je posve izgledno da se on neće promijeniti i da ćemo uvijek, u najboljem slučaju, ostati na istim postocima cijepljenih, ako ne i na manjima. No to je već bio trenutak kad se natrag nije moglo. Jer kako kažu u HZJZ-u, Europska komisija je tijekom pandemije, čim su proizvedena prva cjepiva, sklopila ugovore s farmaceutskim kompanijama, i ti ugovori obvezuju zemlje članice EU da preuzmu ugovorene doze. I da ih plate, naravno.

