ugovor o raspodjeli

Alžir udružuje snage sa saudijskom kompanijom u vađenju nafte i plina

Alžirska državna energetska tvrtka Sonatrach objavila je u ponedjeljak da je sa saudijskom tvrtkom Midad Energy potpisala ugovor za istraživanje i razvoj naftnih i plinskih polja u bazenu Illizi, vrijedan približno 5,4 milijarde dolara

Ugovor o raspodjeli proizvodnje potpisan je na rok od 30 godina, s mogućnošću produljenja za još 10 godina, a uključuje sedmogodišnje razdoblje istraživanja. Midad Energy North Africa u potpunosti će financirati ulaganje, uključujući 288 milijuna dolara namijenjenih istraživanju. Južni rub bazena Illizi nalazi se otprilike 100 kilometara južno od alžirskog grada In Amenasa, blizu granice s Libijom.

Sonatrach je najveći alžirski proizvođač nafte i plina i aktivno traga za stranim partnerima kako bi povećao proizvodnju i modernizirao infrastrukturu.

Tvrtka je već sklopila ugovore o istraživanju i razvoju polja s nekoliko tvrtki, uključujući i kineski Sinopec, skiciravši posao vrijedan 850 milijuna dolara, podsjeća Reuters.

Alžirski ministar energetike izjavio je početkom mjeseca da u idućih pet godina planiraju uložiti 60 milijardi dolara u energetski sektor, s naglaskom na istraživanje i proizvodnju nafte.

Cilj je Alžira ojačati ulogu ključnog dobavljača energije na međunarodnim tržištima i istovremeno podmirivati domaću potražnju i postupno prelaziti na održivije izvore.

Midad Energy dio je saudijskog Alturki Holdinga, koji se bavi ulaganjima u industrijske i energetske usluge, uključujući operacije u području proizvodnje nafte i plina.

