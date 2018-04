Ambalažni otpad ugrožava more, rijeke i jezera

S toplim danima sve više boravimo u prirodi, a osvježenje tražimo uz more, rijeke ili jezera. Hrvatska je bogata vodom i ima lijepu obalu, što je važan dio i naše turističke ponude, ali kao i drugdje u svijetu i nas sve više ugrožava nepravilno odložen otpad. Svjesna problema koje za okoliš izaziva ambalažni otpad koji završi u prirodi Coca-Cola je pokrenula projekt "Od izvora do mora" u sklopu kojega s udrugama i građanima želi smanjiti količinu takva otpada na našim obalama mora, rijeka i jezera.

Foto: Coca-Cola Prvu je akciju organizirala u Karlovcu s Udrugom „Turbina promjena“, a s dobrovoljcima i građanima u njoj je sudjelovao i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić istaknuvši: „Veseli me što imamo prigodu sudjelovati u događaju koji na izravan način uključuje lokalnu zajednicu u postupak zaštite prirodnih bogatstava. Naglasak je svih naših djelatnosti u području gospodarenja otpadom upravo na lokalnoj zajednici, na ljudima s kojima ćemo zajednički dosegnuti ciljeve do 2020. u razvrstavanju otpada.“

Foto: Coca-Cola Projekt "Od izvora do mora" potiče udruge na organizaciju akcija čišćenja s građanima uz podršku Coca-Cole. „Coca-Cola kao društveno odgovorna tvrtka stalno traži nove načine kako dodatno očuvati prirodna bogatstva i pridonijeti čistoći okoliša. Ovaj smo projekt pokrenuli s vladinim institucijama i udrugama civilnoga društva jer želimo pridonijeti manjemu zagađenju hrvatskih obala, mora, rijeka i jezera ambalažnim otpadom. Voda je veliko bogatstvo i neprihvatljivo je da ambalaža završava u morima ili rijekama te onečišćuje naše obale jer joj tamo nije mjesto. Ambalažu treba pravilno odlagati, a ne bacati u okoliš. Projekt "Od izvora do mora" ujedno prati Coca-Colinu svjetsku kampanju "Svijet bez otpada" kojom je javno obznanila svoj cilj da do 2030. za svaku prodanu bocu ili limenku svojega pića bilo gdje u svijetu osigura povrat iste količine prazne ambalaže s tržišta kako bi se oporabila i mogla ponovno iskoristiti“, izjavio je direktor franšize za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju u Coca-Coli Adria Luca Santandrea.

Foto: Coca-Cola Projekt podržavaju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Hrvatske vode, Savska komisija i Institut „Ruđer Bošković“.

Podaci o tome kako organizirati akciju čišćenja i gdje se održavaju akcije kojima se možete priključiti dostupni su na www.odizvoradomora.hr, a najuspješnije će odrađene akcije biti i nagrađene.

