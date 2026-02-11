Obavijesti

BRANI RAD SVOJIH LJUDI

Američka državna odvjetnica: 'Rad na Epsteinovim dosjeima je bio mukotrpan i naporan'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da je bilo transparentno u pregledu dokumenata te da je njihova redaktura bila potrebna kako bi se zaštitile Epsteinove žrtve, premda su imena nekih žrtava objavljena kada su dokumenti pušteni u javnost

Američka državna odvjetnica Pam Bondi u srijedu je pred odborom Zastupničkog doma branila postupanje ministarstva pravosuđa prema dosjeima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, kazavši da je rad bio mukotrpan jer su njegovi zaposlenici morali pregledati i redigirati mnoštvo dokumenata u kratkom vremenu. 

Njezino svjedočenje pred Odborom za pravosuđe Zastupničkog doma uslijedilo je u trenutku kada su zastupnici, među njima i neki republikanci, izrazili frustriranost zbog količine materijala o Epsteinu, koje je ministarstvo pregledalo, ali potom i zadržalo unatoč saveznom zakonu u skladu s kojim gotovo sve dosjee treba objaviti.

Ministarstvo pravosuđa je objavilo posljednju tranšu od više od tri milijuna stranica dokumenata krajem prošlog mjeseca, ponovno privukavši pozornost javnosti na bogate i moćne pojedince koji su održavali veze s Epsteinom čak i nakon što je osuđen za podvođenje maloljetnica.

"Čitavu sam karijeru provela boreći se za žrtve nasilja i nastavit ću to činiti", rekla je Bondi u uvodnoj riječi.

Ministarstvo pravosuđa izvijestilo je da je bilo transparentno u pregledu dokumenata te da je njihova redaktura bila potrebna kako bi se zaštitile Epsteinove žrtve, premda su imena nekih žrtava objavljena kada su dokumenti pušteni u javnost.

