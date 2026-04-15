Američka vojska: Potpuno smo blokirali iransku trgovinu

Američka vojska tvrdi da je potpuno blokirala pomorsku trgovinu u i iz Irana te da se pomorska blokada nastavlja provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u toj zemlji.

"Blokada iranskih luka u potpunosti je provedena", objavio je je Brad Cooper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), na X-u u utorak navečer.

Cooper je rekao da američke snage održavaju pomorsku dominaciju na Bliskom istoku te su u manje od 36 sati od početka blokade potpuno zaustavile pomorsku trgovinu s Iranom.

U zasebnoj objavi, CENTCOM je naveo da su razarači s navođenim raketama dio operacije.

"Blokada se nepristrano provodi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz obalnih područja ili luka u Iranu", dodao je CENTCOM.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je blokadu Hormuškog tjesnaca nakon neuspjelih pregovora u Islamabadu između Washingtona i Teherana tijekom vikenda.

Cilj je spriječiti zaradu Irana od naplate naknada za prolaz kroz tjesnac i smanjiti njegove prihode od nafte.

Vance kaže da se primirje poštuje, Trump želi "veliku pogodbu"

Američki potpredsjednik JD Vance rekao je u utorak na događaju u saveznoj državi Georgiji da se primirje između Sjedinjenih Država i Irana poštuje te da predsjednik Donald Trump ne želi samo "mali dogovor" s Teheranom, već "veliku pogodbu".

Vance je također rekao da su SAD i Iran na pregovorima u Pakistanu prošlog vikenda postigli "ogroman napredak".

"Ali razlog zašto sporazum još nije postignut je taj što predsjednik stvarno želi sporazum u kojem Iran nema nuklearno oružje", dodao je američki potpredsjednik.

Vance je rekao da Iran ne smije sponzorirati terorizam te da Trump želi sporazum koji će omogućiti "iranskom narodu da napreduje, prosperira i pridruži se svjetskom gospodarstvu".

Američka televizijska mreža CNN u međuvremenu je izvijestila, pozivajući se na izvore upućene u pregovore, da bi Vance mogao predvoditi američku delegaciju u mogućem drugom krugu pregovora s Iranom prije isteka dvotjednog primirja.

CNN je izvijestio da bi u razgovorima mogli sudjelovati i američki posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.

Primirje istječe sljedeći tjedan, a prema nepotvrđenim izvješćima, u četvrtak bi se mogli nastaviti pregovori.

Trump je poručio da vjeruje da se rat u Iranu bliži kraju, prema dijelovima iz intervjua američkog predsjednika za Fox News objavljenima unaprijed.

"Mislim da se bliži kraju. Da. Mislim, smatram da je vrlo blizu kraja", rekao je Trump, što je prenijela voditeljica Foxa Maria Bartiromo u objavi na X-u u utorak.

Ako se Sjedinjene Države sada povuku, Iranu će trebati 20 godina za obnovu, rekao je Trump. "I nismo završili. Vidjet ćemo što će se dogoditi", rekao je američki predsjednik i dodao da vjeruje da Iran želi postići dogovor.