Američki obavještajni dužnosnici vjeruju da Rusija ima plan izmisliti izgovor za invaziju Ukrajine, objavila su dva američka lista u četvrtak, navodeći osobe upoznate s tematikom.

The New York Times je napisao da ruski plan uključuje korištenje krivotvorene snimke koja lažno prikazuje napad ukrajinske vojske na ruski teritorij ili na govornike ruskog jezika na istoku Ukrajine.

The Washington Post je objavio da su američke obavještajne službe uklonile oznaku tajnosti s pojedinosti o planu, za koje se očekuje da će biti objavljene u četvrtak.

„Ne znamo sa sigurnošću da je to put kojim će oni (Rusija) ići, no znamo da je to opcija koja se razmatra, a koja bi uključivala glumce koji se pretvaraju da tuguju za ljudima ubijenim u događaju koji su oni (Rusija) sami stvorili“, rekao je pomoćnik savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Jonathan Finer u intervjuu.

„To bi uključivalo trupla koja predstavljaju ljude navodno ubijene u jednom takvom incidentu“, rekao je Finer za televizijski kanal MSNBC.

Rusija je, neovisno o tome, optužila SAD za podizanje tenzija i ignoriranje poziva Moskva da se napeta situacija olakša, dan nakon što je Washington najavio da će poslati gotovo 3000 dodatnih vojnika u Poljsku i Rumunjsku.

Rusija poriče planiranje invazije, no nagomilala je sto tisuća vojnika na svojoj granici s Ukrajinom.