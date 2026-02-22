Obavijesti

KASNIJE SE UBLAŽIO

Američki ambasador kritiziran zbog izjave o izraelskom 'biblijskom pravu' na zemlju

Piše HINA,
Arapske i muslimanske zemlje u subotu su osudile komentare američkog veleposlanika u Izraelu Mikea Huckabeeja koji sugerira da Izrael ima biblijsko pravo na velike dijelove Bliskog istoka

U intervjuu s desničarskim komentatorom Tuckerom Carlsonom objavljenom u petak, Huckabeeja su pitali ima li Izrael, na temelju doslovnog čitanja Biblije, polagati pravo na velik dio modernog Bliskog istoka.

- Bilo bi u redu da uzmu sve - odgovorio je Huckabee. Čini se da je kasnije izjavu ublažio, rekavši da je pitanje nebitno jer Izrael nema takve ambicije. Izrael ima pravo živjeti na zemlji koju trenutno posjeduje, rekao je.

U zajedničkoj izjavi koju je objavilo saudijsko ministarstvo vanjskih poslova Huckabeejeve komentare nazvali su "flagrantnim kršenjem" međunarodnog prava i Povelje UN-a. Izjavu su podržali Saudijska Arabija, Egipat, Jordan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Indonezija, Pakistan, Katar, Turska, Kuvajt, Bahrein, Oman, Libanon, Sirija i Palestina.

Izrael nije imao u potpunosti priznate granice od svog osnutka 1948. U Šestodnevnom ratu 1967. zauzeo je, između ostalih teritorija, Zapadnu obalu i Istočni Jeruzalem, gdje sada živi oko 700.000 izraelskih doseljenika među otprilike 3 milijuna Palestinaca.

Palestinci na tim teritorijima žele stvoriti vlastitu državu s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.

Izraelska vlada nedavno je odobrila vrlo kontroverzan prijedlog kojim bi se izraelskim doseljenicima olakšala kupnja zemljišta na Zapadnoj obali. Taj potez mogao bi imati dalekosežne posljedice za palestinsko stanovništvo na Zapadnoj obali. Deseci zemalja osudili su u utorak izraelske planove za proširenje prisutnosti na Zapadnoj obali.

- Oštro osuđujemo jednostrane izraelske odluke i mjere usmjerene na širenje nezakonite izraelske prisutnosti na Zapadnoj obali. Takve odluke u suprotnosti su s obvezama Izraela prema međunarodnom pravu i moraju se odmah poništiti. U tom smislu naglašavamo svoje snažno protivljenje svakom obliku aneksije - stoji u izjavi koju je potpisalo 85 država i niz međunarodnih organizacija.

Među potpisnicima su Njemačka, Francuska, Kina i Rusija. Sjedinjene Države nisu.

