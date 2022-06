Američki demokrati bi mogli spriječiti zabranu pobačaja, ali oni po tom pitanju ne rade ništa

Demokrati drže Bijelu kuću, Kongres i Senat. Čak je i Barack Obama najavljivao da će presuda u slučaju Roe vs. Wade postati zakon na federalnoj razini, odnosno da će pravo na autonomiju tijela žene, pa time i pobačaj biti zaštićeni zakonom na razini svih saveznih država. No to se nije dogodilo. Vrhovni sud u SAD-u učinio je ono što je Donald Trump najavljivao još 2016. godine, odbacio je tu presudu i 26 saveznih država je tako krenulo na put kriminalizacije pobačaja, čak i ako žena umire. U opasnosti je i potpomognuta oplodnja, jer isti slučaj je osiguravao da se u ženu stavi onoliko embrija koliko bi ona to zdravstveno mogla podnijeti bez da riskira život.