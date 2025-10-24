Obavijesti

Unatoč špekulacijama

Američki dužnosnik:'Susret Trump-Kim nije na programu turneje u Aziji, imao je u planu'

Piše hina,
Foto: Aaron Schwartz - Pool via CNP

Spekulacije o susretu Trumpa i Kima rastu, ali ništa nije potvrđeno! Južnokorejski ministar optimističan, očekuje se Trumpov dolazak u Koreju. Hoće li se susret dogoditi

Unatoč špekulacijama, susret između Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jonga Una nije na dnevnom redu turneje po Aziji američkog predsjednika, rekao je u petak američki dužnosnik.

"Predsjednik je naravno izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. No to nije na programu ovog putovanja", rekao je dužnosnik novinarima pod uvjetom anonimnosti.

Južnokorejski ministar za ujedinjenje kazao je u petak da ocjenjuje "snažnima" izglede za susret američkog i sjevernokorejskog čelnika kada Trump sljedeći tjedan dođe na korejski poluotok.

STIŽE NOVI RAT? Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala
Trump najavio bombardiranje Venezuele. Maduro se hvali Iglom koju je Hrvatska imala

"Različiti signali ... sugeriraju snažnu mogućost da dođe do susreta", rekao je Chung Dong-young novinarima.

Donald Trump se očekuje u srijedu u Južnoj Koreji na samitu APEC-a, organizacije za ekonomsku suradnju Azija-Pacifik.

Tijekom prvog Trumpova mandata, on se tri puta susreo s Kimom.

Krajem rujna, Kim Jong Un je rekao da je spreman obnoviti kontakt s Washingtonom, rekavši da ima "lijepa sjećanja" na Donalda Trumpa. No pod uvjetom da SAD odustanu od ideje da se njegova zemlja mora lišiti atomskog naoružanja.

