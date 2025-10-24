Spekulacije o susretu Trumpa i Kima rastu, ali ništa nije potvrđeno! Južnokorejski ministar optimističan, očekuje se Trumpov dolazak u Koreju. Hoće li se susret dogoditi
Američki dužnosnik:'Susret Trump-Kim nije na programu turneje u Aziji, imao je u planu'
Unatoč špekulacijama, susret između Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jonga Una nije na dnevnom redu turneje po Aziji američkog predsjednika, rekao je u petak američki dužnosnik.
"Predsjednik je naravno izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. No to nije na programu ovog putovanja", rekao je dužnosnik novinarima pod uvjetom anonimnosti.
Južnokorejski ministar za ujedinjenje kazao je u petak da ocjenjuje "snažnima" izglede za susret američkog i sjevernokorejskog čelnika kada Trump sljedeći tjedan dođe na korejski poluotok.
"Različiti signali ... sugeriraju snažnu mogućost da dođe do susreta", rekao je Chung Dong-young novinarima.
Donald Trump se očekuje u srijedu u Južnoj Koreji na samitu APEC-a, organizacije za ekonomsku suradnju Azija-Pacifik.
Tijekom prvog Trumpova mandata, on se tri puta susreo s Kimom.
Krajem rujna, Kim Jong Un je rekao da je spreman obnoviti kontakt s Washingtonom, rekavši da ima "lijepa sjećanja" na Donalda Trumpa. No pod uvjetom da SAD odustanu od ideje da se njegova zemlja mora lišiti atomskog naoružanja.
