Američki general: 'Danas će biti naš najintenzivniji dan udara na Iran. Precizniji nego ikada'

Iran uzvraća, ali nije jači nego što je američka vojska očekivala prije rata, rekao je najviši američki general Dan Caine novinarima u utorak, kad je Pentagon zaprijetio najžešćim napadima u 10-dnevnom sukobu. Dok iranska Revolucionarna garda prijeti blokiranjem isporuka nafte iz Zaljeva, Pentagon je obnovio prijetnje da će jače udariti Iran ako pošiljke ne budu mogle teći kroz Hormuški tjesnac uz iransku obalu te je rekao da napada iranske brodove za polaganje mina i skladišta mina.

Pokretanje videa... 03:16 Napad na Bejrut | Video: 24sata/Reuters

„Danas će ponovno biti naš najintenzivniji dan udara unutar Irana: najviše borbenih zrakoplova, najviše bombardera, najviše udara, obavještajni podaci precizniji i bolji nego ikad“, rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth na brifingu u Pentagonu.

Iran je odbio pokoriti se Trumpovu zahtjevu da dopusti Sjedinjenim Državama da izaberu novo vodstvo, imenujući tvrdolinijskog Mojtabu Hameneija vrhovnim vođom koji će zamijeniti svog oca, ubijenog prvog dana rata.

Iran je pokrenuo osvetničke napade na američke vojne baze i diplomatske misije u arapskim zaljevskim državama, ali su također pogođeni hoteli, zatvorene zračne luke i oštećena naftna infrastruktura.

Pentagon kaže da je broj iranskih napada naglo pao od početka rata, jer Pentagon bombardira iranske zalihe oružja i cilja na ograničeniji broj iranskih lansera projektila.

Na pitanje je li Iran jači protivnik nego što je očekivao kada je američka vojska izradila svoje ratne planove, general Caine, načelnik Združenog stožera, rekao je novinarima da borba nije bila teža nego što se očekivalo.

„Mislim da se bore i to poštujem, ali ne mislim da su strašniji nego što smo mislili“, rekao je Caine na brifingu.

SAD bi mogao pratiti brodove kroz Hormuški tjesnac

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je 3. ožujka da će SAD pružiti zaštitu tankerima za naftu kroz tjesnac. No, Pentagon još nije objavio plan za to dok bjesne borbe.

Američka vojska počela je tražiti načine za potencijalnu pratnju brodova kroz Hormuški tjesnac, ako joj se to naredi, rekao je Caine.

„Razmatramo niz opcija“, rekao je Caine novinarima u Pentagonu.

Ipak, Hegseth je ponovio Trumpove prijetnje da će snažno napasti Iran ako zatvori ključni plovni put, rekavši da će se na njih "sručiti smrt, vatra i bijes".

„Imamo sposobnosti koje nijedna druga nacija na Zemlji nema“, rekao je Hegseth.

Ali rat je već učinkovito zaustavio isporuke kroz tjesnac, gdje petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi uz iransku obalu, a proizvođači nafte na Bliskom istoku ostali su bez zaliha i obustavili su crpljenje.

Hegseth je rekao da su Sjedinjene Države usredotočene na napad na iranske vojne sposobnosti i naglasio da rat neće biti poput višegodišnjih sukoba u Iraku i Afganistanu.

Do sada su Sjedinjene Države izvele napade na više od 5000 ciljeva od početka rata 28. veljače, uništivši ili oštetivši više od 50 iranskih ratnih brodova, priopćio je Pentagon.

"Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude potpuno i odlučno poražen. Ali to činimo... u skladu s našim vremenskim okvirom", rekao je Hegseth.