Američki general: NATO je spreman jamčiti mir u BiH, problem su politički sukobi

Taj američki general predvodi strukturu nastalu nakon okončanja mandata SFOR-a 2004. godine kada je vojni dio misije očuvanja mira u BiH preuzela Europska unija kroz operaciju Althea odnosno EUFOR dok je NATO u BiH zadržao vojno-politički ured odnosno stožer čija je primarna zadaća potpora u provedbi obrambenih reformi koje bi BiH postupno približile članstvu u Alijansi.

General Wallace je u intervjuu za sarajevsko "Oslobođenje" istaknuo kako je unatoč promijenjenom mandatu NATO i dalje angažiran na očuvanju mira uspostavljenog Daytonskim sporazumom i pozorno prati stanje u BiH pripravan reagirati u slučaju potrebe.

"NATO osigurava mir u Bosni i Hercegovini već više od 30 godina i spremni smo ga očuvati. Nećemo otkrivati pojedinosti kako bismo sačuvali našu operativnu sigurnost i fleksibilnost i kako ne bismo time davali prednost našim protivnicima. Znam da je to frustrirajuće, ali je frustrirajuće i protivnicima mira", kazao je američki general u intervjuu objavljenom neposredno nakon što je u posjetu BiH boravio admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik Vojnog komiteta NATO-a.

Talijanski je admiral u Sarajevu izjavio kako cijeli zapadni Balkan pa tako i BiH ostaju visoko na popisu prioriteta Alijanse.

"Naša predanost stabilnosti u ovoj regiji je snažna i takva će i ostati. Nećemo dopustiti da se pojavi sigurnosni vakuum", kazao je Dragone.

NATO i EUFOR koji ima raspoređene vojnike na terenu u BiH zapravo surađuju na temelju ugovora poznatog pod nazivom "Berlin plus" iz 2002. godine. Tim aranžmanom Europska unija dobila je mogućnost da za svoje mirovne misije koristi obavještajne podatke koje prikuplja NATO, ima pristup komunikacijskim središtima i stožerima Alijanse kao i njenim vojnim kapacitetima u slučaju potrebe.

General Wallace je potvrdio kako taj aranžman i dalje funkcionira u punom kapacitetu.

"Nastavljamo podržavati operaciju Althea pod vodstvom EU, čiji je mandat osigurati sigurno i stabilno okruženje. To radimo kroz aranžman 'Berlin plus' putem kojeg se operacija Althea oslanja na našu stručnost u planiranju i druga sredstva i sposobnosti Saveza", kazao je.

Komentirajući stanje u BiH general Wallace je ocijenio kako je politika zasnovana na strahu i etnonacionalizmu najveća prijetnja sigurnosti i napretku ali je istaknuo kako su to prije svega politički a ne sigurnosni izazovi.

Kazao je i kako Alijansa očekuje od BiH da poveća izdvajanja na obranu jer su ona sada u toj zemlji na razini od jedva jedan posto BDP-a a eventualno članstvo u NATO-u o čemu u samoj zemlji postoje prijepori, prije svega zbog protivljenja političara iz Republike Srpske, stvar je odluke koju suvereno mora donijeti država.

General Wallace nije želio posebno komentirati odluku Srbije da kupi kineske rakete za zrakoplove dometa 400 kilometara no istaknuo je kako NATO i Srbija imaju dobru suradnju pa će u svibnju na poligonu Borovac imati i zajedničku vojnu vježbu.

"Ta vježba će se održati uz poštivanje iskazane politike Srbije o vojnoj neutralnosti. Ona će doprinijeti stabilnosti na zapadnom Balkanu, na dobrobit svih", zaključio je američki general.