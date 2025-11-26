Američki je proračun utonuo dublje u minus unatoč rekordnom prihodu od carina

Manjak u proračunu iznosio je u listopadu 284 milijarde dolara i bio je za 10 posto veći nego u istom mjesecu prošle godine, uglavnom zbog prebacivanja približno 105 milijardi dolara izdvajanja za naknade za studeni za pojedine vojne i zdravstvene programe. Proračunski rashodi, uključujući isplate za studeni, dosegnuli su tako ukupno 689 milijardi dolara i bili su za 18 posto veći nego lani, pokazali su u utorak podaci ministarstva.

Proračunski prihodi iznosili su ukupno 404 milijarde dolara, što je njihov rekordni iznos za deseti mjesec u godini, i veći za 24 posto u odnosu na listopad 2024.

Na prihode u proračunu velikim su dijelom u listopadu utjecale neto carine, koje su u listopadu dosegle novi mjesečni rekord, od 31,4 milijarde dolara.

Na mjesečnoj razini porasle za gotovo šest posto, a na godišnjoj bile su veće gotovo četiri i pol puta.

Kada bi se izuzela izdvajanja za naknade za studeni, listopadski deficit u proračunu iznosio bi približno 180 milijardi dolara i bio bi manji za 29 posto nego u istom razdoblju prošle godine.

Objava proračunskih podataka za listopad, prvi mjesec američke fiskalne 2026. godine, kasnila je zbog 43-dnevne blokade savezne vlade, što je izazvalo kašnjenja nekih plaćanja, poput isplate plaća državnih službenika, rekao je dužnosnik ministarstva financija.

Ministarstvo nema preciznu procjenu koliko su proračunski rashodi bili niži zbog odgode isplata plaća, ali vjeruje da će smanjenje biti manje od pet posto ukupne proračunske potrošnje, dodao je.

Savezni zakon nalaže da se sve neisplaćene plaće i druge obveze tijekom blokade rada vlade u potpunosti isplate kada se ponovno uspostavi financiranje, podsjeća Reuters.

Neovisni institut CBO izračunao je početkom mjeseca da je proračunski manjak savezne države u fiskalnoj 2025. godini iznosio 1,8 bilijuna dolara i bio je manji za dva posto nego u fiskalnoj 2024. Iskazan udjelom u BDP-u iznosio je 5,9 posto i bio je manji za 0,4 postotna boda nego u fiskalnoj 2024. Prosjek u proteklih 50 godina iznosio je 3,8 posto BDP-a.