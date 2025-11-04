Američki ministar obrane u Južnoj Koreji: 'Cilj nam je odvraćanje Sjeverne Koreje'

Sjedinjene Države su za "fleksibilnost" američkih trupa stacioniranih u Južnoj Koreji kako bi djelovale protiv regionalnih prijetnji, ali cilj saveza sa Seulom ostaje odvraćanje Sjeverne Koreje, rekao je u utorak američki ministar obrane Pete Hegseth. Govorio je zajedno s južnokorejskim kolegom tijekom posjeta Južnoj Koreji koji je ranije uključio putovanje u demilitariziranu zonu na granici sa Sjevernom Korejom.

Na pitanje hoće li se 28.500 američkih vojnika stacioniranih u Južnoj Koreji koristiti u bilo kakvim sukobima izvan poluotoka, uključujući i s Kinom, Hegseth je na brifingu rekao da je zaštita od nuklearno naoružane Sjeverne Koreje cilj saveza.

"Ali nema sumnje da bismo razmotrili fleksibilnost za regionalne nepredviđene situacije", rekao je.

Ministar obrane Ahn Gyu-back pratio je Hegsetha u demilitariziranu zonu u ponedjeljak te su gledali demonstraciju sposobnosti zajedničkih snaga.

Američki dužnosnici signalizirali su plan za povećanje fleksibilnosti američkih snaga kako bi potencijalno djelovale izvan Korejskog poluotoka kao odgovor na širi raspon prijetnji, poput obrane Tajvana i provjere rastućeg vojnog dosega Kine.

Južna Koreja opirala se ideji promjene uloge američkih trupa, ali je u posljednjih 20 godina radila na povećanju svojih obrambenih sposobnosti, s ciljem da preuzme ratno zapovjedništvo nad združenim američko-južnokorejskim snagama.

Južna Koreja ima 450. 000 vojnika.

Saveznici su se također složili da Južna Koreja održava i popravlja američke brodove, što im omogućuje da ostanu u tom području i budu spremni ako bude potrebno.

Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da podrži planove Južne Koreje za izgradnju podmornice na nuklearni pogon bila je potaknuta njegovom željom da ima snažne saveznike, rekao je Hegseth.

"On želi da naši saveznici imaju najbolje sposobnosti", rekao je američki ministar obrane.

„A budući da je Koreja bila uzoran saveznik, otvoren je za takve prilike koje im osiguravaju najbolje sposobnosti u vlastitoj obrani i uz nas kao saveznike.“

Južnokorejski dužnosnici rekli su da bi mogli lansirati podmornicu na nuklearni pogon do sredine 2030-ih ako bi im gorivo stiglo iz Sjedinjenih Država.

Na pitanje o zabrinutosti da bi Južna Koreja mogla razvijati vlastite nuklearne bombe, Ahn je napomenuo da je potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja.

„Stoga neće biti razvoja nuklearnog oružja u Republici Koreji“, rekao je.