Pojavili su se izvještaji o nestašici vode, pljesnivim tuševima i pokvarenim perilicama rublja. Pete Hegseth ih je nazvao lažnim vijestima
Američki mornari pokušali skočiti s nosača aviona. 250 dana nisu vidjeli kopno
Obitelji mornara i članovi Kongresa upozoravaju na sve veću krizu mentalnog zdravlja na brodu USS Abraham Lincoln, dok njegovih 5000 mornara i marinaca podnosi rekordno dugo razdoblje na moru povezano s ratom s Iranom, piše Guardian.
Dva vodeća specijalizirana vojna lista, Navy Times i Stars and Stripes, izvještavaju da je bilo više pokušaja mornara da skoče u more jer su loši uvjeti i psihički pritisak na Lincolnu dosegli točku pucanja. Posada je u svom devetom mjesecu na moru i provela je 250 dana uzastopno bez pristajanja na kopno, što je rekord za jedan nosač zrakoplova u modernom dobu.
VIDEO | "Six people have tried to jump off the [USS Lincoln]. The most recent was last Monday."— The Cradle (@TheCradleMedia) August 11, 2026
Multimedia producer Andrew Brown has claimed there is a severe mental health crisis aboard the USS Lincoln, asserting that the Navy is actively quashing reports of the unfolding… pic.twitter.com/DjeOTCJdJ0
Zabrinute obitelji izrazile su svoju tjeskobu zbog voljenih osoba na Lincolnu na emotivnom javnom sastanku s mornaričkim čelnicima u San Diegu prošlog četvrtka, izvijestio je Stars and Stripes. Jedna supruga među oko 200 članova obitelji izjavila je da joj je suprug tog dana poslao poruku u kojoj piše "kako se nada da se sutra neće probuditi".
Navy Times iznio je detalje o spriječenim pokušajima samoubojstva na brodu nosača zrakoplova tijekom aktualne misije. Annabelle Loma izjavila je za taj medij da je njezin suprug pokušao skočiti u more nakon što mu se boravak na moru neprestano produžavao.
„Prestrašen je. Misli da će dobiti nečasni otpust i da mu je, samo zato što je izgorio, 13-godišnja karijera uništena, tek tako“, rekla je.
BIG: Multiple sailors aboard the USS Abraham Lincoln aircraft carrier have tried to JUMP from the ship during the carrier's extended deployment.— Clash Report (@clashreport) August 12, 2026
The ship's roughly 5,000 sailors and Marines have been deployed since Nov 21, more than eight months, supporting operations against… pic.twitter.com/ua25WF5TjU
List je citirao suprugu drugog mornara koja je sudjelovala u zasebnom incidentu na Lincolnu, u kojem je spriječila kolegu iz posade da skoči, uhvativši ga i vrativši ga na palubu.
Mike Levin, demokratski član Kongresa iz Kalifornije, uputio je upozorenje zbog uvjeta na ratnom brodu koji je u svom petom mjesecu borbenih operacija protiv Irana. Na platformi X opisao je situaciju posade riječima: „Plijesnivi tuševi, pokvareni zahodi, pranje rublja ne radi tjednima, duga razdoblja bez tople vode, obrok koji se sveo na pola šalice riže i dvije tortilje. Nema sapuna, dezodoransa ni paste za zube.“ Jason Crow, demokratski član Kongresa iz Colorada koji je bivši pripadnik američkih specijalnih snaga (Army Ranger) s službom u Afganistanu i Iraku, upozorio je da pritisak na vojnike i njihove obitelji na Lincolnu „raste iz tjedna u tjedan“.
Trenutačna kriza pripremala se mjesecima. Ratni brod isplovio je iz San Diega 21. studenoga i prvotno je bio namijenjen za Tihi ocean, ali je preusmjeren na Bliski istok nakon što je počeo rat SAD-a i Izraela s Iranom.
Od tada je, kako je otkrio MS Now, više od 5000 članova posade provelo samo dva dana na kopnu – u Guamu u prosincu i Omanu u srpnju. Misija je trebala završiti u svibnju, ali je zbog trajućeg rata nekoliko puta produžena.
U travnju je izbio niz javnih kritika zbog katastrofalnih uvjeta na nosaču. Pojavile su se fotografije loše kvalitete i racionirane hrane, uz izvještaje o nestašici vode, pljesnivim tuševima i pokvarenim perilicama rublja.
Pete Hegseth, ministar obrane, odbacio je te navode nazvavši ih „još jednim lažnim vijestima“.
Levin je ovog tjedna odgovorio na Hegsethovu izjavu. Rekao je: „Ovi muškarci i žene prijavili su se služiti svojoj zemlji. Najmanje što im zemlja duguje jesu topla voda, ispravan zahod i pošten obrok. Hegseth nije u stanju upravljati ni s tim, a ima obraza gledati njihovim obiteljima u oči i nazivati ih lažljivcima.“
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