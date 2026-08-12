Američki mornari pokušali skočiti s nosača aviona. 250 dana nisu vidjeli kopno

Obitelji mornara i članovi Kongresa upozoravaju na sve veću krizu mentalnog zdravlja na brodu USS Abraham Lincoln, dok njegovih 5000 mornara i marinaca podnosi rekordno dugo razdoblje na moru povezano s ratom s Iranom, piše Guardian.

Dva vodeća specijalizirana vojna lista, Navy Times i Stars and Stripes, izvještavaju da je bilo više pokušaja mornara da skoče u more jer su loši uvjeti i psihički pritisak na Lincolnu dosegli točku pucanja. Posada je u svom devetom mjesecu na moru i provela je 250 dana uzastopno bez pristajanja na kopno, što je rekord za jedan nosač zrakoplova u modernom dobu.

VIDEO | "Six people have tried to jump off the [USS Lincoln]. The most recent was last Monday."



Multimedia producer Andrew Brown has claimed there is a severe mental health crisis aboard the USS Lincoln, asserting that the Navy is actively quashing reports of the unfolding… pic.twitter.com/DjeOTCJdJ0 — The Cradle (@TheCradleMedia) August 11, 2026

Zabrinute obitelji izrazile su svoju tjeskobu zbog voljenih osoba na Lincolnu na emotivnom javnom sastanku s mornaričkim čelnicima u San Diegu prošlog četvrtka, izvijestio je Stars and Stripes. Jedna supruga među oko 200 članova obitelji izjavila je da joj je suprug tog dana poslao poruku u kojoj piše "kako se nada da se sutra neće probuditi".

Navy Times iznio je detalje o spriječenim pokušajima samoubojstva na brodu nosača zrakoplova tijekom aktualne misije. Annabelle Loma izjavila je za taj medij da je njezin suprug pokušao skočiti u more nakon što mu se boravak na moru neprestano produžavao.

„Prestrašen je. Misli da će dobiti nečasni otpust i da mu je, samo zato što je izgorio, 13-godišnja karijera uništena, tek tako“, rekla je.

BIG: Multiple sailors aboard the USS Abraham Lincoln aircraft carrier have tried to JUMP from the ship during the carrier's extended deployment.



The ship's roughly 5,000 sailors and Marines have been deployed since Nov 21, more than eight months, supporting operations against… pic.twitter.com/ua25WF5TjU — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026

List je citirao suprugu drugog mornara koja je sudjelovala u zasebnom incidentu na Lincolnu, u kojem je spriječila kolegu iz posade da skoči, uhvativši ga i vrativši ga na palubu.

Mike Levin, demokratski član Kongresa iz Kalifornije, uputio je upozorenje zbog uvjeta na ratnom brodu koji je u svom petom mjesecu borbenih operacija protiv Irana. Na platformi X opisao je situaciju posade riječima: „Plijesnivi tuševi, pokvareni zahodi, pranje rublja ne radi tjednima, duga razdoblja bez tople vode, obrok koji se sveo na pola šalice riže i dvije tortilje. Nema sapuna, dezodoransa ni paste za zube.“ Jason Crow, demokratski član Kongresa iz Colorada koji je bivši pripadnik američkih specijalnih snaga (Army Ranger) s službom u Afganistanu i Iraku, upozorio je da pritisak na vojnike i njihove obitelji na Lincolnu „raste iz tjedna u tjedan“.

Trenutačna kriza pripremala se mjesecima. Ratni brod isplovio je iz San Diega 21. studenoga i prvotno je bio namijenjen za Tihi ocean, ali je preusmjeren na Bliski istok nakon što je počeo rat SAD-a i Izraela s Iranom.

Od tada je, kako je otkrio MS Now, više od 5000 članova posade provelo samo dva dana na kopnu – u Guamu u prosincu i Omanu u srpnju. Misija je trebala završiti u svibnju, ali je zbog trajućeg rata nekoliko puta produžena.

U travnju je izbio niz javnih kritika zbog katastrofalnih uvjeta na nosaču. Pojavile su se fotografije loše kvalitete i racionirane hrane, uz izvještaje o nestašici vode, pljesnivim tuševima i pokvarenim perilicama rublja.

Pete Hegseth, ministar obrane, odbacio je te navode nazvavši ih „još jednim lažnim vijestima“.

Levin je ovog tjedna odgovorio na Hegsethovu izjavu. Rekao je: „Ovi muškarci i žene prijavili su se služiti svojoj zemlji. Najmanje što im zemlja duguje jesu topla voda, ispravan zahod i pošten obrok. Hegseth nije u stanju upravljati ni s tim, a ima obraza gledati njihovim obiteljima u oči i nazivati ih lažljivcima.“