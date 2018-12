Američki portal: Neće biti ništa od prodaje aviona Hrvatskoj

Novinar Barak Ravid za američki portal Axios piše kako je razgovarao s visokim izraelskim dužnosnikom i iz tog razgovora zaključuje kako ništa od prodaje aviona F-16 Hrvatskoj.

- Izraelski dužnosnik kazao mi je kako je Netanyahu zvao Mattisa prije dva tjedna, prije nego je ovaj dao ostavku, i pitao ga da ublaži američke uvjete za prodaju. Mattis je to odbio - piše Ravid i dodaje kako Hrvatska vjerojatno neće pristati na kupovinu aviona bez izraelske nadogradnje pa propada cijeli posao.

