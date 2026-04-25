Američki pregovarači trebali bi ići u Islamabad, ali Iranci ne planiraju pregovore s njima

Posebni izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i zet Jared Kushner trebali bi u subotu ujutro otputovati na pregovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, priopćila je Bijela kuća.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trump zaprijetio Iranu: 'Ne možete ucjenjivati Ameriku'

Arakči je u petak stigao u glavni grad Islamabad. No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova objavio je na X-u da iranski dužnosnici ne planiraju sastanak s američkim predstavnicima te da će zabrinutost Teherana biti prenesena posredniku Pakistanu.

Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte.

Trump je u petak za Reuters rekao da Iran planira dati ponudu usmjerenu na zadovoljavanje američkih zahtjeva, ali da ne zna što ta ponuda podrazumijeva. Odbio je reći s kim Washington pregovara, "ali imamo posla s ljudima koji su sada na vlasti".

Vance, Witkoff, Kushner i Arakči, kao i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, sudjelovali su u razgovorima u Islamabadu prije dva tjedna bez konačnih rezultata.

Arakči, koji je na X-u objavio da će posjetiti i Pakistan, Oman i Rusiju, sastao se u petak s pakistanskim ministrom vanjskih poslova Išagom Darom u hotelu Serena, gdje su održani raniji razgovori, dok je američki logistički i sigurnosni tim bio na mjestu u Islamabadu, rekli su pakistanski izvori.

Prekidi vatre na snazi, malo brodova prolazi kroz Hormuški tjesnac

Trump je u utorak jednostrano produljio dvotjedno primirje kako bi omogućio više vremena za ponovno okupljanje pregovarača.

Cijene nafte porasle su ovog tjedna, a terminske cijene nafte Brent porasle su za 16 posto, zbog neizvjesnosti oko sudbine mirovnih pregovora i izbijanja nasilja u regiji.

Podaci o brodskom prometu u petak pokazali su da je pet brodova prešlo Hormuški tjesnac u prethodna 24 sata, u usporedbi s oko 130 dan prije rata koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače. Među brodovima bio je iranski tanker za naftne derivate, ali ni jedan od ogromnih supertankera za prijevoz sirove nafte koji inače opskrbljuju globalna tržišta energije.

U četvrtak su Izrael i Libanon produljili primirje za tri tjedna na sastanku u Bijeloj kući koji je posredovao Trump, ali nije bilo znakova kraja borbi u južnom Libanonu.

Izrael je prošli mjesec napao svog sjevernog susjeda kako bi uklonio saveznike Irana iz Hezbolaha nakon što je militantna skupina pucala preko granice. Teheran tvrdi da je prekid vatre uvjet za razgovore.

Libanonske vlasti izvijestile su da je šest osoba ubijeno u izraelskom napadu i da je Hezbolah oborio izraelski dron. Izraelska vojska izjavila je da je ubila šest naoružanih članova Hezbolaha u južnom Libanonu.