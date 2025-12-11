Obavijesti

PROCJENE U RUJNU

Američki trgovinski deficit potonuo na najnižu razinu u 5 godina.: Izvoz raste, uvoz pada!

Američki trgovinski deficit potonuo na najnižu razinu u 5 godina.: Izvoz raste, uvoz pada!
Američki trgovinski deficit oštro je smanjen u rujnu, kliznuvši na najnižu razinu u preko pet godina, uz snažan rast izvoza robe, pokazali su u četvrtak podaci ministarstva trgovine

Trgovinski deficit umanjen za 10,9 posto u odnosu na revidiranu vrijednost u kolovozu i iznosio je 52,8 milijardi dolara, objavio je u četvrtak ured za gospodarsku analizu i statistiku ministarstva trgovine. To je njegova najniža vrijednost od lipnja 2020. godine.

Podaci su objavljeni sa zakašnjenjem zbog 43‑dnevne blokade saveznih državnih službi.

Vrijednost izvoza porasla je pak u rujnu za 3,0 posto u odnosu na kolovoz, na 283,3 milijarde dolara. Izvoz robe poskočio za 4,9 posto, na 187,6 milijardi dolara.

Uvoz je pak tek blago uvećan, za 0,6 posto, dosegnuvši vrijednost od 342,1 milijardu dolara. U istom je postotku uvećana i vrijednost nabavljene robe, na 266,6 milijardi dolara.

Vrijednost uvezenih automobila, automobilskih dijelova i motora spustila se pak na najnižu razinu od studenog 2022. godine, stoji u izvješću.

Manjak u američkoj robnoj razmjeni sa svijetom pao je za 8,2 posto, na 79 milijardi dolara, najnižu razinu od rujna 2020.

Najveći je minus SAD u rujnu bilježio u razmjeni s Irskom, od 18,2 milijarde dolara, te s Meksikom i Europskom unijom, od po 17,8 milijardi dolara.

Najveći plus bilježili su u razmjeni sa Švicarskom, od 6,6 milijardi dolara. Blizu je i Nizozemska s 5,9 milijardi dolara. 

Prije objave podataka o trgovini ogranak središnje banke iz Atlante objavio je procjenu prema kojoj je anualizirana stopa rasta američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u trećem tromjesečju iznosila 3,5 posto.

To bi značilo da je gospodarska aktivnost na tromjesečnoj razini porasla za otprilike 0,9 posto, otprilike kao i u razdoblju od travnja do lipnja. Na početku godine bila se smanjila u odnosu na prethodna tri mjeseca nešto manje od 0,1 posto.

Ministarstvo trgovine objavit će zbog blokade prvu procjenu BDP‑a u trećem tromjesečju tek krajem mjeseca.

