Američki veleposlanik u BiH ponovno kritizirao Čovića: 'On ne radi za interese Hrvata!'

Američki veleposlanik u BiH Michael Murphy ponovo je kritizirao čelnika HDZ BiH Dragana Čovića označivši ga odgovornim za blokiranje projekta povezivanja plinskih mreža Hrvatske i BiH kroz projekt Južna interkonekcija optuživši ga da ne zastupa interese Hrvata nego svoje osobne i time ujedno koristi Rusiji.

Murphy koji početkom naredne godine odlazi iz BiH bio je izravno uključen u nastojanja da se u parlamentu Federacije BiH usvoji zakon o Južnoj interkonekciji što je Zastupnički dom i učinio prošlog tjedna no uz odredbu da projekt provodi tvrtka BH Gas iz Sarajeva. Čović je to pak označio neprihvatljivim jer narušava strateške interese Hrvata.

U oproštajnom intervjuu za banjolučke "Nezavisne novine" objavljenom u srijedu, Murphy je zbog osporavanja zakona kojega još mora potvrditi Dom naroda federalnog parlamenta oštro kritizirao Čovića ustvrdivši kako bi projekt Južna interkonekcija bio već treću godinu u realizaciji da ga 2021. nije blokirao upravo čelnik HDZ-a.

Mostar: Borjana Krišto i Dragan Čović se obratili medijima nakon izbora | Foto: Denis Kapetanović /PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Mi smo radili s HDZ BiH, s prethodnom vladom Federacije na izradi nacrta ovog zakona, on je prošao kroz federalnu Vladu uz podršku HDZ BiH, prošao kroz tri glasanja u parlamentu uz podršku HDZ BiH. I onda odjednom Čović je odlučio da svoje osobne financijske i političke interese stavi iznad interese stranke i svojih birača i blokira projekt. To je bilo užasno neodgovorno i užasno sebično. To je zaista bilo protiv interesa ljudi ove zemlje. Jedini tko se okoristio takvim ponašanjem je Rusija - izjavio je Murphy.

Kaže i kako bi nova plinska tvrtka sa sjedištem u Mostaru na kojoj inzistira Čović imala samo jednu svrhu jer bi radila za njegovu osobnu političku i ekonomsku korist kako bi on "nagradio svoje prijatelje i kaznio svoje neprijatelje".

- To nije osoba koja je zainteresirana za interese Hrvata, nego osoba koja je zainteresirana za svoje interese - ustvrdio je američki veleposlanik.

Sarajevo: Visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josep Borrell posjetio bazu u Butmiru | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

Murphy je uz Čovića kritizirao i lidera bosanskih Srba Milorada Dodika te čelnika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića za koje je kazao kako stavljaju osobne interese na prvo mjesto a rezultat je povećanje etnonacionalizma i korupcije.

- Retorika (te) trojice... je destruktivna i stvara strah među ljudima. To je užasno neodgovorno i mi glasno govorimo o tome kada to vidimo - kazao je Muphy. Dodikov secesionizam označio je najvećom prijetnjom teritorijalnom integritetu i stabilnosti BiH.

Istaknuo je kako SAD ne podržava ukidanje entiteta i podupire Daytonski sporazum ali očekuje da političari u BiH napokon počnu raditi svoj posao i provoditi reforme.

Dok to ne naprave, kako je kazao, prisutnost Ureda visokog predstavnika (OHR) je nužna a međunarodna zajednica mora biti uključena jer se pokazalo da razdoblje njene pasivnosti nakon rušenja "travanjskog paketa" ustavnih reformi iz 2006. godine nije dalo nikakve rezultate. Da je BiH 2006. godine provela ograničene ustavne promjene, tvrdi Murphy, danas bi bila sasvim blizu EU, a najveću odgovornost za propuštenu priliku, kako je ocijenio, snosi nekadašnji istaknuti bošnjački političar Haris Silajdžić.