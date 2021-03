Nakon što je veleposlanstvo Rusije u Sarajevu ranije ovog tjedna posebnom izjavom upozorilo kako bi ulazak BiH u NATO predstavljao čin neprijateljstva prema Moskvi koji bi imao odgovarajuće posljedice, američki je veleposlanik u intervjuu za sarajevsko "Oslobođenje" od subote kazao kako je duboko "iznenađen i uznemiren" takvim istupom ruske diplomacije, tim prije što on sadrži izravnu prijetnju jednoj suverenoj zemlji.

"Izjava koju je rusko veleposlanstvo dalo je neprihvatljiva. To je prijetnja”, kazao je Nelson usporedivši rusku izjavu s "mahanjem šakama".

Istaknuo je kako SAD, za razliku od Rusije, to ne čine nego pružaju ruku suradnje poštujući potrebu uspostave konsenzusa unutar BiH o svim važim pitanjima.

Veleposlanstvo Rusije u BiH 18. ožujka objavilo je izjavu u kojoj je iznesen niz osuda na račun NATO-a koji je optužen da širi "nestabilnost, ekstremizam i kaos" uz poruku kako će u slučaju praktičnog zbližavanja BiH i NATO-a Rusija "morati reagirati na ovaj neprijateljski korak".

Tu su izjavu odmah osudili članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić te ministrica vanjskih poslova Bisera Turković kao i političke stranke čije je sjedište u Sarajevu ocijenivši je neprihvatljivim miješanjem u unutarnje poslove BiH.

Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik ta su reagiranja ocijenili kao "istupe prozapadnih eksponenata".

Sam Dodik koji je otvoreni protivnik suradnje s NATO-om, do subote se nije izravno očitovao o novom prijeporu no veleposlanik Nelson je konstatirao kako su neprihvatljivi njegovi istupi u kojima on uporno zagovara otcjepljenje Republike Srpske od BiH.

Podsjetio je kako je Dodik to nedavno ponovo učinio i to s govornice parlamenta RS u Banjoj Luci kada je najavio kako će za godinu ili dvije osobno pozvati na organiziranje referenduma o izdvajanju RS iz BiH ukoliko se uskoro ne bi uvažili njegovi zahtjevi za povratak na "izvorni Dayton". To je njegova interpretacija politike u kojoj bi BiH funkcionirala kao simbolična "državna zajednica" a sva stvarna vlast bila u rukama entiteta.

"Njegove (Dodikove) izjave su neprihvatljive. On opet spominje odvajanje. To nije put napretka. Mi snažno podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet BiH i podupiremo ambicije ove zemlje za članstvo u EU-u", kazao je Nelson.

Istaknuo je i kako je odnos SAD prema BiH konstantan bez obzira tko je u Bijeloj kući jer postoji jasna potpora Daytonskom sporazumu odnosno BiH kao zemlji s dva entiteta i tri konstitutivna naroda a iskustvo predsjednika Joea Bidena o stanju na zapadnom Balkanu to može samo ojačati.

Komentirajući svoje osobno posredovanje u pregovorima o izmjenama izbornog zakona između čelnika HDZ BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, Nelson je kazao kako pokušava ohrabriti političke čelnike da se uspostavi posebna radna skupina na razini državnih tijela vlasti koja bi predstavljala institucionalni okvir za izborne reforme.

Pojasnio je kako SAD zagovara da o izmjenama izbornog zakona zajednički odlučuju predstavnici parlamenta ali i Vijeća ministara BiH te Središnjeg izbornog povjerenstva (BiH) unatoč činjenici da u HDZ-u osporavaju legitimitet tog tijela.

Američki veleposlanik je kazao kako je uvjeren da se kroz zajedničku radnu skupinu do kraja ove godine može doći do rješenja za nova izborna pravila po kojima bi se onda 2022. godine proveli opći izbori u BiH.