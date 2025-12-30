Matthew Whitaker kaže da želi vidjeti obavještajne podatke prije nego što procijeni navodni incident
Američki veleposlanik u NATO-u sumnja u tvrdnje o ukrajinskom napadu na Putinovu rezidenciju
Veleposlanik Sjedinjenih Država pri NATO savezu, Matthew Whitaker, u utorak je izrazio sumnju u ruske optužbe da je Ukrajina napala rezidenciju predsjednika Vladimira Putina, rekavši da želi vidjeti američke obavještajne podatke o incidentu.
"Nije jasno je li se to stvarno dogodilo", Whitaker je rekao Fox Businessu u emisiji Varney & Co, o incidentu kojeg je Ukrajina zanijekala.
"Čini mi se pomalo neprikladnim biti ovako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi dogovoriti mirovni sporazum, i potom učiniti nešto što se može vidjeti kao nepromišljeno i ne od pomoći", rekao je.
Rusija je rekla u ponedjeljak da je Ukrajina napala predsjedničku palaču u oblasti Novgorod s 91 dronom dugog dometa. Rečeno je da će doći do odmazde i da će ruski pregovarački stav biti postrožen u pregovorima.
Ukrajina je ruske optužbe nazvala "lažima" usmjerenim prema opravdavanju još napada na Ukrajinu, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je u utorak da Rusija nije iznijela nikakav dokaz "zato što nema dokaza".
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da mu je Putin rekao u telefonskom pozivu da je Ukrajina pokušala napasti rezidenciju. Trump je rekao da ga je to "jako razbjesnilo". Na pitanje postoji li dokaz o takvom napadu, Trump je rekao: "Saznat ćemo".
Bijela kuća odbila je komentirati navodni incident, kao ni dužnosnici američke obavještajne zajednice i sama CIA.
"Pogledat ćemo obavještajne podatke. I za mene, najvažnije je što kažu američke obavještajne službe, kao i one naših saveznika o tome je li se ovaj napad stvarno dogodio", rekao je Whitaker.
Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju, Trump je rekao da su on i Zelenskij "možda vrlo blizu" sporazuma o okončanju rata iako su i dalje neriješena najspornija teritorijalna pitanja.
Zelenskij je rekao ranije u utorak: "Ova priča o navodnom napadu na rezidenciju potpuna je izmišljotina koja ima namjeru opravdati napade protiv Ukrajine, uključujući i Kijev, kao i rusko odbijanje da poduzme potrebne korake da okonča rat. Tipične ruske laži."
Rusija kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija te tvrdi da njezine snage napreduju.
