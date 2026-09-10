Američki vojni avioni oštećeni u napadu Irana na bazu u Jordanu

Iranski napadi oštetili su ovoga tjedna nekoliko američkih vojnih zrakoplova u zračnoj bazi Muvafak Salti u Jordanu, rekao je za Reuters američki dužnosnik.

Američka vojska pretrpjela je materijalnu štetu i prije ovotjednih iranskih napada. To uključuje uništenje više od 20 bespilotnih letjelica, iranske napade na borbene zrakoplove te zrakoplove izgubljene u nesrećama.

Prema svibanjskom izvješću Kongresne službe za istraživanje, 42 američka vojna zrakoplova već su bila izgubljena ili oštećena u sukobu.

Otkako je rat s Iranom započeo u veljači, poginulo je 18 američkih vojnika, a više od 800 ih je ozlijeđeno.

Američki dužnosnik, koji je želio ostati neimenovan, rekao je da je u iranskom napadu pogođen jedan A-10 Thunderbolt II, poznat kao Warthog, ostavši bez krila, dok je oko osam zrakoplova F-15 pretrpjelo lakša oštećenja te su vraćeni u uporabu.

Iranski napad na američku bazu u Jordanu uslijedio je nakon što su američke snage objavile da su uništile pet iranskih tankera za sirovu naftu. SAD je naveo da su njegovi napadi bili odgovor na to što je Revolucionarna garda gađala američki ratni brod balističkim projektilima dva puta u prethodna dva dana.

Američke snage ispalile su zbog toga oko 30 presretača Patriot kako bi se oborile rakete, rekao je američki dužnosnik, u kontekstu sve veće zabrinutosti oko zaliha američkih protuzračnih presretača i drugih projektila.

Iako su točne brojke o zalihama tajne, Centar za strateške i međunarodne studije procjenjuje da je oko 65 posto američkih presretača Patriot potrošeno između veljače i srpnja, pri čemu ih je preostalo manje od 850, što je pad s 2330, koliko ih je bilo prije početka rata s Iranom.