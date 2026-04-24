Američki vojnik uzeo 400.000 dolara kladeći se na Madurov pad, sad mu prijeti zatvor

Američki vojnik osumnjičen da je prisvojio više od 400.000 dolara kladeći se na pad venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, optužen je za prijevaru, objavilo je u četvrtak američko Ministarstvo pravosuđa. Vojnik Gannon Ken Van Dyke optužen je za korištenje povjerljivih informacija za klađenje na američku intervenciju u Venezueli 3. siječnja na web stranici za predviđanja Polymarket, priopćilo je ministarstvo. Stacioniran u vojnoj bazi Fort Bragg u Sjevernoj Karolini, osumnjičenik je "sudjelovao u planiranju i izvršenju" operacije hvatanja Nicolása Madura i njegovog dovođenja u Sjedinjene Države, navodi se u izjavi. "Imao je pristup osjetljivim, nejavnim i povjerljivim informacijama o ovoj operaciji."

Počevši od početka prosinca, 38-godišnji vojnik uložio je ukupno otprilike 33.000 dolara na 13 oklada na potencijalnu američku intervenciju u Venezueli ili pad predsjednika Madura.

„Kao rezultat toga, Van Dyke je dobio svoje oklade na tim ugovorima. Ukupno je navodno ostvario profit od otprilike 409.881 dolara“, prema Ministarstvu pravosuđa.

Protiv njega se vodi postupak, između ostalog, za nezakonito korištenje povjerljivih vladinih informacija za osobnu korist, krađu vladinih informacija, prijevaru i ilegalne novčane transakcije – optužbe koje nose potencijalnu kaznu od nekoliko desetljeća zatvora.

„Muškarci i žene koji služe u uniformi imaju pristup povjerljivim informacijama i zabranjeno im je korištenje ovih vrlo osjetljivih informacija za osobnu financijsku korist“, rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche.

Stranice za predviđanja poput Polymarketa i Kalshija, koje korisnicima omogućuju klađenje na vjerojatnost nastanka događaja, već su umiješane u sukob na Bliskom istoku.

Računi otvoreni na Polymarketu, na primjer, zaradili su 1.2 milijuna dolara nakon klađenja na američki napad na Iran 28. veljače, na dan kada je ofenziva započela.

Krajem ožujka, val prodaje na tržištu nafte samo nekoliko minuta prije objave Donalda Trumpa o spominjanju razgovora s Iranom izazvao je sumnju među trgovcima i političarima, od kojih su mnogi to vidjeli kao dokaz trgovanja povlaštenim informacijama.