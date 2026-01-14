Američki Vrhovni sud nije donio odluku o Trumpovim carinama

Vrhovni sud SAD-a donio je u srijedu tri odluke, ali nije presudio u pomno praćenom sporu koji se odnosi na zakonitost globalnih carina predsjednika Donalda Trumpa.

Sud nije objavio sljedeći datum objave presuda.

Sud ne najavljuje unaprijed koje će odluke biti objavljene kojeg datuma.

Osporavanje Trumpovih carina predstavlja veliki test predsjedničkih ovlasti, kao i spremnosti suda da ograniči njegov autoritet.

Ishod će utjecati na svjetsko gospodarstvo.

Tijekom usmenih rasprava u tom predmetu 5. studenog, konzervativni i liberalni suci izrazili su sumnju u zakonitost carina koje je Trump uveo pozivajući se na zakon iz 1977. namijenjen korištenju tijekom izvanrednih stanja u državi.

Trumpova administracija žali se na odluke nižih sudova da je on prekoračio svoje ovlasti.