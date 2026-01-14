Obavijesti

News

Komentari 0
A NE OTKRIVAJU NI KAD ĆE

Američki Vrhovni sud nije donio odluku o Trumpovim carinama

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Američki Vrhovni sud nije donio odluku o Trumpovim carinama
Foto: Nathan Howard

Tijekom usmenih rasprava u tom predmetu 5. studenog, konzervativni i liberalni suci izrazili su sumnju u zakonitost carina koje je Trump uveo pozivajući se na zakon iz 1977. namijenjen korištenju tijekom izvanrednih stanja u državi.

Admiral

Vrhovni sud SAD-a donio je u srijedu tri odluke, ali nije presudio u pomno praćenom sporu koji se odnosi na zakonitost globalnih carina predsjednika Donalda Trumpa.

Sud nije objavio sljedeći datum objave presuda.

Sud ne najavljuje unaprijed koje će odluke biti objavljene kojeg datuma.

KAOTIČNA PRVA GODINA MANDATA FOTO Šerif Trump: Obećavao je mir, a u godinu dana izveo više napada nego Joe Biden u četiri
FOTO Šerif Trump: Obećavao je mir, a u godinu dana izveo više napada nego Joe Biden u četiri

Osporavanje Trumpovih carina predstavlja veliki test predsjedničkih ovlasti, kao i spremnosti suda da ograniči njegov autoritet.

Ishod će utjecati na svjetsko gospodarstvo.

Tijekom usmenih rasprava u tom predmetu 5. studenog, konzervativni i liberalni suci izrazili su sumnju u zakonitost carina koje je Trump uveo pozivajući se na zakon iz 1977. namijenjen korištenju tijekom izvanrednih stanja u državi.

Trumpova administracija žali se na odluke nižih sudova da je on prekoračio svoje ovlasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'
DESECI OZLIJEĐENIH

FOTO Strava u Tajlandu: Dizalica se srušila na vlak. 'Izvukli su 12 tijela, strahujemo od još žrtava'

Dizalica koja je radila na projektu brze željeznice srušila se i pala na vlak koji je prolazio, zbog čega je vlak iskočio iz tračnica i nakratko se zapalio
Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme
DIJETA BIVŠE PREDSJEDNICE

Kolinda opet oduševila linijom! Evo kako je skinula kilograme

Bivša predsjednica objavila je fotke s putovanja. Ranije je za 24sata otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh.
Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi
SPORO PRAVOSUĐE

Sramotno razvlačenje suđenja Mariju Banožiću: Evo zašto će se ponovno čitati dokazi i iskazi

Od početka je postupak utvrđivanja krivnje protiv Marija Banožića, koji je u vrijeme počinjenja prometne nesreće još bio ministar obrane, tekao šlampavo i neodređeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026