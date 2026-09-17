Američko izaslanstvo održalo pregovore s hutistima u Omanu

Predstavnici američke vlade održali su izravne razgovore s izaslanstvom jemenske milicije hutista u jeku obnovljenih sukoba u Jemenu, doznaje njemačka novinska agencija dpa u četvrtak iz diplomatskih izvora u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Na sastanku održanom u američkom veleposlanstvu u Omanu, hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu, navode diplomatski izvori.

Ova je milicija prethodno proglasila "blokadu" usmjerenu protiv saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe.

Saudijska Arabija našla se pod žestokim udarom otkako su prije nekoliko tjedana ponovno izbili sukobi između hutista i međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija.

U napadu za koji se sumnjiče hutisti, u saudijskom gradu Taifu - smještenom oko 100 kilometara od muslimanskog svetog grada Meke - poginula je jedna osoba, što je prva zabilježena žrtva od najnovijeg izbijanja sukoba. Još dvije osobe su ozlijeđene.

U napadu su oštećene zgrade i vozila, priopćila je saudijska uprava za civilnu zaštitu.

Inače, tijekom više od deset godina dugog građanskog rata u Jemenu, civili u Saudijskoj Arabiji u više su navrata pogibali ili bili ozljeđivani u prekograničnim napadima.

Saudijski prestolonasljednik obaviješten o razgovorima s hutistima

Saudijsko vodstvo zatražilo je veću vojnu potporu SAD-a kako bi odbilo ove napade, doznaje se iz diplomatskih izvora u Rijadu. Američki predstavnici također su izvijestili saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana o tijeku razgovora s hutistima.

U međuvremenu, saudijski borbeni zrakoplovi nastavili su s udarima na ciljeve u Jemenu, tvrde hutisti. Dvije su osobe ozlijeđene u napadu na radijski toranj u pokrajini Taiz, izvijestila je televizijska postaja Al-Masirah, koja je pod kontrolom hutista.

Predstavnici jemenskih vladinih snaga navode da se žestoki sukobi također vode u pokrajinama Marib, al-Jawf, Hajjah te u drugim dijelovima zemlje.