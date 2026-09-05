Američko veleposlanstvo u Havani izdalo zdravstveno upozorenje za Kubu

Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je u petak zdravstveno upozorenje za Kubu putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti i proljeva uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom.

"Američko veleposlanstvo primijetilo je značajan porast proljeva diljem Kube, povezan s kontinuiranom degradacijom vodne i energetske infrastrukture. Ova degradacija utječe na opskrbu vodom, skladištenje hrane i kontrolu temperature", navodi se u upozorenju.

To upozorenje dolazi devet mjeseci nakon što je Trumpova administracija nametnula blokadu goriva u komunističkoj na Kubi, što je doprinijelo naglom porastu nestanaka struje i otežalo hlađenje i sanitarne mjere u domovima i poduzećima.

Stručnjaci za ljudska prava koje su imenovali iz UN-a nazvali su Trumpovu blokadu goriva kršenjem međunarodnog prava. Tim UN-ovih stručnjaka u kolovozu je upozorio na rastući rizik od izbijanja bolesti na otoku jer su SAD pooštrile sankcije.

"Humanitarne posljedice već se razvijaju u potpunu krizu, prijeteći pravima na zdravlje, život, hranu i razvoj“, rekli su stručnjaci.

Trumpova administracija kaže da su sankcije potrebne kako bi se prisilila promjena u vladi otoka, što je višedesetljetni cilj SAD-a nakon revolucije Fidela Castra 1959.

Trump je Kubu nazvao nacionalnom sigurnosnom prijetnjom Sjedinjenim Državama.

Stanovnici diljem Kube mjesecima se žale na raširene bolesti koje uzrokuju višednevni proljev, vrućicu i bolove u tijelu, ostavljajući mnoge prikovane za krevet.

Tijekom sparnog karipskog ljeta, spavanje bez klima uređaja ili ventilatora često postaje nemoguće, kao i čuvanje hrane bez hlađenja, a nestanci struje koji traju danima postali su uobičajeni usred američke blokade goriva.

Američko zdravstveno upozorenje u petak savjetovalo je putnicima i stanovnicima Kube da "budu oprezni s... kvarljivom hranom koja je možda bila nedovoljno uskladištena" i upozorilo da "ne jedu hranu koja je, čini se, dulje vrijeme stajala na sobnoj temperaturi".