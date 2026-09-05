Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMPOVA BLOKADA

Američko veleposlanstvo u Havani izdalo zdravstveno upozorenje za Kubu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Američko veleposlanstvo u Havani izdalo zdravstveno upozorenje za Kubu
Foto: Norlys Perez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Stručnjaci za ljudska prava koje su imenovali iz UN-a nazvali su Trumpovu blokadu goriva kršenjem međunarodnog prava

Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je u petak zdravstveno upozorenje za Kubu putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti i proljeva uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom.

"Američko veleposlanstvo primijetilo je značajan porast proljeva diljem Kube, povezan s kontinuiranom degradacijom vodne i energetske infrastrukture. Ova degradacija utječe na opskrbu vodom, skladištenje hrane i kontrolu temperature", navodi se u upozorenju.

To upozorenje dolazi devet mjeseci nakon što je Trumpova administracija nametnula blokadu goriva u komunističkoj na Kubi, što je doprinijelo naglom porastu nestanaka struje i otežalo hlađenje i sanitarne mjere u domovima i poduzećima.

Stručnjaci za ljudska prava koje su imenovali iz UN-a nazvali su Trumpovu blokadu goriva kršenjem međunarodnog prava. Tim UN-ovih stručnjaka u kolovozu je upozorio na rastući rizik od izbijanja bolesti na otoku jer su SAD pooštrile sankcije.

"Humanitarne posljedice već se razvijaju u potpunu krizu, prijeteći pravima na zdravlje, život, hranu i razvoj“, rekli su stručnjaci.

Trumpova administracija kaže da su sankcije potrebne kako bi se prisilila promjena u vladi otoka, što je višedesetljetni cilj SAD-a nakon revolucije Fidela Castra 1959.

Trump je Kubu nazvao nacionalnom sigurnosnom prijetnjom Sjedinjenim Državama.

Stanovnici diljem Kube mjesecima se žale na raširene bolesti koje uzrokuju višednevni proljev, vrućicu i bolove u tijelu, ostavljajući mnoge prikovane za krevet.

Tijekom sparnog karipskog ljeta, spavanje bez klima uređaja ili ventilatora često postaje nemoguće, kao i čuvanje hrane bez hlađenja, a nestanci struje koji traju danima postali su uobičajeni usred američke blokade goriva.

Američko zdravstveno upozorenje u petak savjetovalo je putnicima i stanovnicima Kube da "budu oprezni s... kvarljivom hranom koja je možda bila nedovoljno uskladištena" i upozorilo da "ne jedu hranu koja je, čini se, dulje vrijeme stajala na sobnoj temperaturi".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige, stoji u odgovoru, ali nije pojašnjeno što će se s otpadom zapravo događati...
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026