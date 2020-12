Opće veselje ovog je jutra preplavilo radnike u Michiganu. U njihovu su tvrtku u Kalamazou ovog jutra pristigle prve pošiljke cjepiva Pfizer, prenosi New York Post.

Cjepiva je prenosila služba za dostavu paketa FedEx, a dostavljena su u malim plavim hladnjacima koji su bili zapakirani u kartonske kutije.

Ovo je prva dostava paketa cjepiva Pfizer koja će pokrenuti jednu od najvećih akcija cijepljenja u američkoj povijesti.

Očekuje se da će velik broj paketa cjepiva biti dostavljen u ostalih 145 mjesta do ponedjeljka. Također, do ponedjeljka bi prve uzorke cjepiva trebao dobiti i New York.

Dodatnih 425 lokacija dobit će cjepiva u utorak, a ostatak se očekuje u srijedu.

Pfizerovo cjepivo je prvo dobilo odobrenje za korištenje od Trumpove administracije, a smatra se da ga mogu primiti pripadnici svih dobnih skupina.