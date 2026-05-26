Amerika opet napala Iran: Stručnjak za 24sata: 'Sjetite se što je bilo par dana prije rata'

Prvi put od početka primirja 8. travnja, Amerika je napala Iran. Središnje zapovjedništvo SAD-a izvijestilo je o uništenju dva brza čamca i onesposobljavanju protuzračnog raketnog sustava u Bandar Abbasu. Povod su bili pokušaji iranskih plovila da postave mine u Hormuškom tjesnacu, kao i ciljanje američkih vojnih zrakoplova raketnim sustavom.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić govori nam da je američki napad opravdan ako su Iranci stvarno minirali Hormuz usred prekida vatre.

Pokretanje videa... VIDEO GIF | Video: 24sata/X

- Ako su Iranci postavljali mine u Hormuškom tjesnacu kao što Amerikanci tvrde i ako je to povod za napad, onda su ispravno postupili, jer je to iransko kršenje prekida vatre. Ako Iran kontinuirano postavlja mine to je apsolutna eskalacija. To je znak da Iran pregovara s velikom figom u džepu. Ako Iran postavlja mine i dalje, onda će međunarodna zajednica podržati napad. Posebno je znakovito kako Iranci ne negiraju postavljanje mina, a ako ne negiraju znači da su ih postavljali i time izazvali ne samo SAD nego cijelu međunarodnu zajednicu. Nemojmo zaboraviti da i Kina i Rusija podržavaju slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem. Tu je Iran sam s ovim postupkom - govori nam Avdagić.

Prema rezoluciji o 'Ratnim ovlastima' iz 1973., američki predsjednik može voditi rat do 60 dana, a nakon toga treba pristanak Kongresa.

- Ono što je Trump učinio kod Irana je pravno dvojbeno. Nije on prvi američki predsjednik koji radi ovako nešto, on doslovno rasteže pravne definicije. Trump bi mogao pokrenuti nove napade kakvi su bili do primirja 8. travnja jednostavno ako dođe s novim imenom operacije i kaže da je ovo sada novi rat za razliku od onog koji je počeo u veljači ove godine. On je trenutačno u utrci s vremenom - rekao je Avdagić.

28. veljače 2026. govorilo se da je cilj napada na Iran smjena režima, što je i pokazao udar na Teheran u kojem su u maniri Wardenovih pet prstenova napali rezidenciju Ajatolaha Hameneija i ubili veliki dio iranskog vojnog i političkog vrha. Kako je Revolucionarna garda utvrdila vlast, fokus je skrenuo na obogaćeni uranij.

- Pitanje hoće li Iran predati obogaćeni uranij trećoj zemlji je pitanje od milijun dolara. I jedni i drugi moraju očuvati svoj obraz, ako do toga ne dođe onda će smjena režima opet biti u fokusu. Par dana prije početka rata omanski posrednici su izašli s informacijom da je Iran spreman prebaciti svoj obogaćeni uranij u treću zemlju. Iako ne znamo detalje što se događalo u Genevi prije rata, postavlja se pitanje, ako je to istina, zašto je do svega ovoga došlo - govori nam Avdagić.

Sve se glasnije govori o različitim pogledima na rat između SAD-a i Izraela. Netanyahu je ovaj rat najavio kao povijesnu priliku da se ukloni šerijatski režim na vlasti od 1979. U Izraelu od 8. travnja postoji bojazan da bi Trump mogao sklopiti dogovor s onim ljudima koje je na početku rata htio smijeniti s vlasti.

- Razdor Izraela i SAD-a je konstantan jer oni nemaju iste interese iako su se oni kod Irana poklopili. Što se tiče Izraela, Netanyahu pokušava učiniti što više može kako bi ušao u anale izraelske politike, ali isto zato što mu suđenje visi nad glavom. Ono što je jasno je da rat ne odgovara ni građanima SAD-a ni Izraela ni Irana - rezonira Avdagić te dodaje da kraj rata odgovara i Revolucionarnoj gardi ako on nosi prestanak sankcija na Iran i odmrzavanje zamrznutih financijskih sredstava.

Foto: Jonathan Ernst

- Valjda je svima jasno da se Revolucionarna garda vodi interesom, a ne religijom iako su čuvari islamske revolucije. Svima je važno da iz ovog sukoba izađu s dobicima koje domaćoj javnosti mogu pokazati kao pobjedu u ratu. To se pogotovo odnosi na Revolucionarnu gardu koja će se naći na udaru Iranaca ako ovaj rat izgubi. Ukidanje sankcija i zamrznutih financijskih sredstava koje im Trump nudi zvuči kao dobra ponuda za njih. Pripadnici garde nisu pretjerano religiozni jer je opće poznato da su stvorili korumpirani i interesni sustav u Iranu - zaključio je Avdagić.