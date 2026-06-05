Amerika optužuje EU: Blokiraju izbora visokog predstavnika za BiH, preispitujemo svoju ulogu

Američka administracija optužila je europske države da su odgovorne zbog činjenice da još nije izabran novi visoki predstavnik za BiH, upozoravajući istodobno kako će zbog toga preispitati svoje djelovanje u toj zemlji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC) na dvodnevnom zasjedanju, okončanom u četvrtak u Sarajevu, nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Christiana Schmidta na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Daytonskog sporazuma. Nakon sastanka održanog iza čvrsto zatvorenih vrata veleposlanstvo SAD u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X kojom je potvrdilo kako je favorit SAD-a za tu poziciju bio karijerni talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Američka strana optužila je europske zemlje da su blokirale njegovo imenovanje.

Navodi kako je izaslanstvo SAD nastojalo osigurati konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i "visoko kvalificiranog talijanskog kandidata, iskusnog diplomate, ambasadora Antonija Zanardija Landija".

Podsjećaju na izjavu američkog državnog tajnika Marca Rubia koji je talijanskog kandidata označio kao osobu za kojega administracija Donalda Trumpa misli "da bi dobro obavio taj posao".

"Sjedinjene Američke Države primaju k znanju europski neuspjeh da se postigne konsenzus oko europskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIC da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Europska neodlučnost i odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini", stoji u oštrom intoniranom priopćenju.

Ne navodi se što to točno znači, no SAD su do sada bile najveći pojedinačni donator koji je osiguravao rad Ureda visokog predstavnika za BiH (OHR) i stalna članica Upravnog odbora PIC-a.

Prema dostupnim informacijama utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije imaju rezerve prema Zanardi Landiju upravo zbog inzistiranja SAD na njegovu imenovanju.

Umjesto njega Francuska je predložila svog izaslanika za zapadni Balkan Rene Troccaza.

Sadašnji visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt kazao je, nakon neuspjele sjednice Upravnog odbora PIC-a, kako očekuje da njegov nasljednik ipak bude uskoro izabran naznačivši da bi se to moglo dogoditi do kraja lipnja.