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WALL STREET JOURNAL

Amerika ostala bez 20 časnika? Pete Hegseth provjerava spol, rasu i odanost Trumpu

Piše Filip Sulimanec,
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Amerika ostala bez 20 časnika? Pete Hegseth provjerava spol, rasu i odanost Trumpu
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Foto: Edgar Su

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbacio je optužbe i poručio da se promaknuća u američkoj vojsci temelje isključivo na zaslugama

Američki ministar rata Pete Hegseth blokirao je imenovanje devet pukovnika ratnog zrakoplovstva te odgodio promaknuća najmanje još dvadesetak viših časnika, objavio je Wall Street Journal.

Prema pisanju lista, Hegseth pri odlučivanju o promaknućima navodno uzima u obzir rasu i spol časnika, njihove veze s programima raznolikosti, jednakosti i uključivosti (DEI) iz vremena administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena te procjenu njihove lojalnosti.

FILE PHOTO: IISS Shangri-La Dialogue security summit in Singapore
Foto: Edgar Su

Wall Street Journal navodi i da je Hegseth blokirao ili odgodio promaknuća u kopnenoj vojsci i mornarici. Hegseth je po dolasku na čelo Pentagona najavio da će ukloniti woke generale i admirale. Tvrdio je da je Bidenova administracija neke visoke časnike promicala kako bi ispunila ciljeve vezane uz raznolikost, a ne isključivo prema zaslugama.

Od potvrde njegova imenovanja prošle godine smijenjeno je ili marginalizirano više od 20 generala i admirala. Među njima su bili predsjednik Združenog stožera general C.Q. Brown te admiralica Lisa Franchetti, prva žena na čelu američkih pomorskih operacija.

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Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbacio je optužbe i poručio da se promaknuća u američkoj vojsci temelje isključivo na zaslugama.

"Pentagon nikada neće uzimati u obzir boju kože ili spol pripadnika vojske kao čimbenik pri promaknućima", rekao je Parnell.

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